Symbolbild: Rosenmontag in Köln (Bild: IMAGO / Chai von der Laage / Ery)

Der Kölner CSD-Verein wird 2026 auf Einladung des Festkomitees Kölner Karneval erstmals am Rosenmontagszug teilnehmen. Das teilte der Cologne Pride e.V. am Dienstag seinen Mitgliedern mit.

Die Einladung sei "eine große Ehre, über die wir uns sehr freuen", heißt es in dem Rundschreiben von Vorstand, Beirat und Geschäftsführung. Das diesjährige Karnevalsmotto "Alaaf  Mir dun et för Kölle" stelle das ehrenamtliche Engagement in unserer Gesellschaft in den Mittelpunkt. "Vor diesem Hintergrund hat der Zugleiter des Festkomitees die Einladung ausdrücklich an uns ausgesprochen  dafür möchten wir uns herzlich bedanken."

Auch auf dem Rosenmontagszug will der Cologne Pride politisch Flagge zeigen: Laut der Mitteilung soll die CSD-Gruppe in einem einheitlichen Clown-Kostüm auftreten und sich mit dem Schild "Wir sind kein Zirkuszelt, Herr Bundeskanzler!" auf die respektlose Aussage von Friedrich Merz aus dem Juni 2025 beziehen.

Der Kölner Rosenmontagszug 2026 findet am 16. Februar statt. Rund 11.500 Teilnehmer*­innen ziehen ab 10 Uhr rund 3,5 Stunden lang als närrischer Lindwurm vom Chlodwigplatz bis zur Mohrenstraße. Auf dem Weg verteilen die Karnevalist*­innen im "Zoch" etwa 300 Tonnen Süßigkeiten, 300.000 Strüßjer (Blumensträuße) und viele andere Präsente. (mize)

