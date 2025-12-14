Samantha Fox begrüßt mit Florian Silbereisen das neue Jahr

Heute, 10:37h 2 Min.



Samantha Fox Anfang August bei einem Eighties-Konzert in Frankfurt am Main (Bild: IMAGO / BOBO)

Unaufhörlich rückt der Jahreswechsel näher. Wer das Spektakel im eigenen Zuhause gemütlich auf der Couch verbringen möchte, kann gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) im Ersten, im ORF und im SRF ab 20:15 Uhr ins neue Jahr feiern. Der Moderator und Showmaster begrüßt das Publikum am 31. Dezember live zu "Silvester-Schlagerbooom 2026 live  Die Wunderlichtershow". Mit dabei sind zahlreiche Größen aus der Musikwelt.



Als internationaler Gast wird die die britische Achtziger-Ikone Samantha Fox zu sehen sein. Die lesbische Sängerin sorgte vor rund zwei Jahren für Schlagzeilen, weil sie unter Alkoholeinfluss einen Ausraster bei einem geplanten Linienflug von London nach München hatte  nach einem Streit mit ihrer Ehefrau. Sie wurde deshalb zu einer Geldstrafe und Sozialstunden verurteilt (queer.de berichtete).



Das Publikum bekommt zum Jahreswechsel außerdem einen typisch vielfältigen Silbereisen-Mix an Promis zu sehen. Mit dabei sind Roland Kaiser, Maite Kelly und auch Unheilig, Howard Carpendale sowie Pietro Basile. Weitere Stars, die sich die Ehre geben, sind Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg und Vincent Gross. Daneben kündigt das Erste an, dass noch weitere Promis und Überraschungen auf das Publikum warten.



Die Vorbereitungen für die Liveshow aus dem BMW-Park in München laufen bereits seit Monaten, wie das Erste mitteilt. Die Basketballarena von Bayern München soll sich "einmal mehr in ein funkelndes und glitzerndes Wunderlichtermeer" verwandeln, bevor um Mitternacht zum Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor in Berlin geschaltet wird, heißt es in einer Pressemitteilung Silbereisen erklärt dazu: "Der Silvester-Schlagerbooom war als einmalige Show zum Jubiläum unserer Sendereihe geplant. Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird: Wir machen es nochmal!" Die Rede ist von einer "einmaligen Zugabe". Er könne bereits versprechen: "Diese Party wird XXXXXXL!" (spot/cw)