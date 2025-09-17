Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Frisch verheiratet mit Russell Thomas

Auf den Malediven: Kim Cattrall genießt ihre Flitterwochen

Nach ihrer überraschenden Hochzeit in London gönnt sich "Sex and the City"-Star Kim Cattrall mit ihrem Ehemann Russell Thomas eine Auszeit im Paradies. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin Einblicke in ihre luxuriösen Flitterwochen auf den Malediven.


Kim Cattrall in ihrem Miniauftritt bei "And Just Like That" (Bild: Screenshot Max)

  Heute, 12:16h

Malediven

Erst die heimliche Hochzeit, jetzt das Paradies: Kim Cattrall (69) schwebt auf Wolke sieben. Wenige Tage nachdem die "Sex and the City"-Ikone ihrem langjährigen Partner Russell Thomas in London das Jawort gegeben hat, genießt das Paar seine Flitterwochen auf den Malediven. Auf Instagram teilt die Schauspielerin Einblicke in ihren Urlaub im Luxusresort.

- w -

Bereits seit mehreren Tagen dürfen sich ihre 1,7 Millionen Follower*innen über Bilder freuen. Sie zeigen eine entspannte Cattrall, die sich etwa in einem schwarzen Badeanzug an einem Infinity-Pool räkelt, mit direktem Blick auf den Ozean, umgeben von Palmen und weißem Sandstrand. Ein weiteres Foto zeigt die 69-Jährige in einem blauen Kleid in einer Hängematte, während sie den Sonnenuntergang beobachtet.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Meditation und kulinarische Genüsse

Doch damit nicht genug: Die in Liverpool geborene Samantha-Jones-Darstellerin, die neben der britischen auch die kanadische und amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, gewährt auch einen Blick in weitere Urlaubsmomente. Sie teilt Aufnahmen aus einem Restaurant inklusive brennendem Grill sowie ein Foto von sich selbst beim Meditieren in einer Holzhütte über dem kristallklaren Wasser. "Ein wahrgewordener Traum", schwärmt Cattrall über den außergewöhnlichen Urlaub.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die romantische Auszeit folgt auf eine intime Hochzeit. Am 4. Dezember hatten Kim Cattrall und Russell Thomas in der Londoner Chelsea Old Town Hall geheiratet  im kleinsten Kreis mit nur zwölf Gästen, wie das "People"-Magazin berichtete (queer.de berichtete). Die Braut trug dafür einen Tüllrock mit Blazer, kombiniert mit Handschuhen und einem aufwendigen Hut mit XXL-Rose. Für das Styling war Patricia Field verantwortlich, die bereits als Kostümbildnerin für "Sex and the City" tätig war.

Instagram | Kim Cattrall und ihr neuer Ehemann
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die private Hochzeit passt zur Liebesgeschichte des Paares, das seine Beziehung für gewöhnlich nicht öffentlich zur Schau stellt. Die beiden lernten sich 2016 bei der BBC kennen, als Cattrall zu Gast in einer Radiosendung war, bei der Thomas als Audioingenieur arbeitete. Für Kim Cattrall ist es bereits die vierte Ehe. (spot/cw)






