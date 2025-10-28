Maik Brückner weihnachtlich: Geschenkideen für "queere Antifas"

Heute, 13:07h 2 Min.

Maik Brückner, der queerpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, will dem queeren Wahlvolk, das beim Weihnachtsshopping noch keine Erfolgserlebnisse hatte, helfen: Auf seiner Instagram-Seite hat der 33-Jährige einen "Last Minute Gift Guide für queere Antifas" veröffentlicht  mit einem halben Dutzend Weihnachtsgeschenken, die aber wohl nicht ideal für so manchen Bundestagskollegen auf der mittleren oder rechten Seite des Parlaments wären.



"Ich hab da ein paar Vorschläge", so der Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen. Dazu zählt etwa ein "Ho Ho Homosexual"-Weihnachtspulli mit kitschigem Regenbogenmotiv oder ein Hammer-und-Sichel-Schlüsselanhänger nach dem Motto: "Make Socialism Great Again". Außerdem empfiehlt der Politiker eine Skimaske in Regenbogenfarben, um damit "mit den Liebsten taggen" zu gehen  also sich auf Abenteuer sexueller Natur einzulassen.

- w -



Hilfsmittel gegen den "queerphoben Onkel" oder zur Entspannung

Auch ein "wokes Kartenspiel" mit dem Titel "Mach den Mund auf gegen Queerfeindlichkeit!" zählt zu den Brückner-Vorschlägen. Dies sei "hilfreich zum Gegenrede üben, bevor man den queerphoben Onkel wieder treffen muss". Auf der Einkaufsliste steht des weiteren der offizielle Kalender des queeren Berliner Rugbyvereins Berlin Bruisers  "damit deine Friends beim Anblick von Sporty Men jede Form ihrer Woke Agenda besser planen können".



Ein ganz besonderes Geschenk im Sack des linken Weihnachtsmannes soll den glücklichen Empfänger*innen Entspannung bieten: ein Abo bei Pink Label TV. Dabei handelt es sich um einen On-Demand-Streaming-Dienst, der sich auf unabhängige und queere Erotikfilme spezialisiert hat. Dieser sei "gut zum Runterkommen vom ganzen Stress mit ethical feminist p0rn", so Brückner mit einem Augenzwinkern.



Maik Brückner ist bei der Bundestagswahl im Februar 2025 erstmals in den Bundestag eingezogen  dies ist also sein erstes Weihnachten als Volksvertreter. Er übernahm im Juni den freigewordenen Posten des queerpolitischen Sprechers seiner Fraktion (queer.de berichtete). Seine Vorgängerin Kathrin Vogler war bei der Bundestagswahl nicht erneut angetreten. (dk)