Rosa von Praunheim gestorben

Heute, 14:10h 2 Min.

Rosa von Praunheim ist tot. Der Regisseur, Autor und queere Aktivist starb nach Angaben des "Stern" im Alter von 83 Jahren in Berlin.



Erst am Freitag hatte Praunheim seinen langjährigen Partner Oliver Sechting geheiratet (queer.de berichtete). Das Paar ist bereits seit 2008 zusammen. Wir haben im Kreis enger Freunde und Weggefährten geheiratet, nachdem ich ihm im September einen Heiratsantrag gemacht hatte", erklärte von Praunheim nach der Trauung auf Instagram.



Von Praunheim ist eine der schillerndsten und prägendsten Figuren der deutschen LGBTI-Geschichte. Seit über fünf Jahrzehnten mischt der Filmemacher die Bundesrepublik auf  laut, polemisch, verletzlich und stets politisch.



Geboren 1942 als Holger Bernhard Bruno Mischwitzky, machte er schon früh klar, dass Anpassung keine Option sei. Sein Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" aus dem Jahr 1971 gilt als Zäsur der schwulen Geschichte: Er brachte Homosexualität erstmals offensiv ins deutsche Fernsehen und zwang die Mehrheitsgesellschaft, die Homosexualität verdrängte, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Außerdem übte er beißende Kritik an der schwulen Community, die zu bequem sei.



Der Provokateur zeigte schwules Leben in all seiner Widersprüchlichkeit  Sex, Einsamkeit, politische Kämpfe, Altern, Krankheit. In den Achtzigerjahren war er einer der Ersten, die Aids in Deutschland filmisch thematisierten, lange bevor das Thema gesellschaftlich akzeptabel war.



Kritik begleitet ihn seit jeher: für Grenzüberschreitungen, für moralische Zuspitzungen und für das Outing prominenter Schwuler. 1991 outete er bei der RTL-Sendung "Der heiße Stuhl" den Komiker Hape Kerkeling und den Talkmaster Alfred Biolek. Die beiden Geouteten sagten später, die Aktion habe sie zunächst schockiert, aber habe am Ende positive Aspekte gehabt. "Es hat wehgetan, aber es hat die Verspannung gelöst", sagte Biolek. Das Publikum habe "irre normal" reagiert, so Kerkeling.



Erst Anfang dieses Jahres stellte von Praunheim seinen neuen Film "Satanische Sau" auf der Berlinale vor (queer.de berichtete). Darin geht es auch um das Älterwerden und das Sterben. Im Interview mit queer.de beantwortete er dabei auch die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe: "Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil: Ich freue mich auf den Tod. Ich finde das eine Befreiung. Und jemand wie ich, der wie eine Ratte mehr als 50 Jahre gearbeitet hat, der sieht das als eine wunderschöne Sache an, mit Ruhe und Ausruhen." (dk)



