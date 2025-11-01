Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56240

Wenige Tage nach Hochzeit

Rosa von Praunheim gestorben

Nur wenige Tage nach seiner Hochzeit starb der wohl bekannteste schwule Aktivist Deutschlands: Der Filmemacher Rosa von Praunheim wurde 83 Jahre alt.


Rosa von Praunheim beim ARTE-Berlinale-Empfang im Februar (Bild: IMAGO / Photopress Müller)
  • Heute, 14:10h 2 Min.

Rosa von Praunheim ist tot. Der Regisseur, Autor und queere Aktivist starb nach Angaben des "Stern" im Alter von 83 Jahren in Berlin.

Erst am Freitag hatte Praunheim seinen langjährigen Partner Oliver Sechting geheiratet (queer.de berichtete). Das Paar ist bereits seit 2008 zusammen. Wir haben im Kreis enger Freunde und Weggefährten geheiratet, nachdem ich ihm im September einen Heiratsantrag gemacht hatte", erklärte von Praunheim nach der Trauung auf Instagram.

Von Praunheim ist eine der schillerndsten und prägendsten Figuren der deutschen LGBTI-Geschichte. Seit über fünf Jahrzehnten mischt der Filmemacher die Bundesrepublik auf  laut, polemisch, verletzlich und stets politisch.

Geboren 1942 als Holger Bernhard Bruno Mischwitzky, machte er schon früh klar, dass Anpassung keine Option sei. Sein Film "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" aus dem Jahr 1971 gilt als Zäsur der schwulen Geschichte: Er brachte Homosexualität erstmals offensiv ins deutsche Fernsehen und zwang die Mehrheitsgesellschaft, die Homosexualität verdrängte, sich mit der Community auseinanderzusetzen. Außerdem übte er beißende Kritik an der schwulen Community, die zu bequem sei.

Der Provokateur zeigte schwules Leben in all seiner Widersprüchlichkeit  Sex, Einsamkeit, politische Kämpfe, Altern, Krankheit. In den Achtzigerjahren war er einer der Ersten, die Aids in Deutschland filmisch thematisierten, lange bevor das Thema gesellschaftlich akzeptabel war.

Kritik begleitet ihn seit jeher: für Grenzüberschreitungen, für moralische Zuspitzungen und für das Outing prominenter Schwuler. 1991 outete er bei der RTL-Sendung "Der heiße Stuhl" den Komiker Hape Kerkeling und den Talkmaster Alfred Biolek. Die beiden Geouteten sagten später, die Aktion habe sie zunächst schockiert, aber habe am Ende positive Aspekte gehabt. "Es hat wehgetan, aber es hat die Verspannung gelöst", sagte Biolek. Das Publikum habe "irre normal" reagiert, so Kerkeling.

Erst Anfang dieses Jahres stellte von Praunheim seinen neuen Film "Satanische Sau" auf der Berlinale vor (queer.de berichtete). Darin geht es auch um das Älterwerden und das Sterben. Im Interview mit queer.de beantwortete er dabei auch die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe: "Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil: Ich freue mich auf den Tod. Ich finde das eine Befreiung. Und jemand wie ich, der wie eine Ratte mehr als 50 Jahre gearbeitet hat, der sieht das als eine wunderschöne Sache an, mit Ruhe und Ausruhen." (dk)

Mehr in Kürze

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Rosa von Praunheim
17.12.25 | Bild des Tages
Rosa's Roses
15.12.25 | Berlin
Rosa von Praunheim heiratet seinen Partner
06.12.25 | Gedichte und Fotografien
Das starke literarische Debüt von Lukas Röder
01.12.25 | Interview
Rosa von Praunheim "Ich freue mich auf den Tod"
26.11.25 | Kinostart
Rosa von Praunheim verfilmt seinen Tod  und sein Sexleben als alter Schwuler
01.11.25 | Bild des Tages
Ein Dialog zwischen Kunst, Erinnerung und dem Herz Berlins
-w-
Neu auf queer.de
Wenige Tage nach Hochzeit
Rosa von Praunheim gestorben
"Ich hab da ein paar Vorschläge"
Maik Brückner weihnachtlich: Geschenkideen für "queere Antifas"
Frisch verheiratet mit Russell Thomas
Auf den Malediven: Kim Cattrall genießt ihre Flitterwochen
"Alice für Deutschland"
Weidel laut "Bild"-Umfrage die beliebteste Politikerin Deutschlands
Bild des Tages
Rosa's Roses
Video des Tages
Ab morgen im Kino: "Sorry, Baby"
"Silvester-Schlagerbooom 2026"
Samantha Fox begrüßt mit Florian Silbereisen das neue Jahr
Hasssänger jetzt ganz zurückhaltend
Xavier Naidoo zurück auf Tour  Debatte um Auftritte bleibt