Bundespräsident Steinmeier: "Rosa von Praunheim war unvergleichlich"

Heute, 04:39h 3 Min.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen schwulen Filmemacher und Aktivisten Rosa von Praunheim als einen der "bekanntesten, wirkungsvollsten und engagiertesten Künstler" des Landes gewürdigt. "Die Nachricht vom plötzlichen Tode Rosa von Praunheims hat mich sehr traurig gemacht", schrieb Steinmeier nach Angaben des Bundespräsidialamtes.



Erst vor wenigen Tagen hatte von Praunheim seinen langjährigen Partner geheiratet (queer.de berichtete). Steinmeier kondolierte nun dem Ehemann. "Ich spreche Ihnen und allen Freunden und Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aus."



"Ohne sein Werk wäre die Geschichte homosexueller Emanzipation in Deutschland anders verlaufen", schrieb Steinmeier. Viele Menschen hätten Rosa von Praunheim viel zu verdanken, auch wenn sie sein Werk vielleicht nicht einmal kennen. "Rosa von Praunheim war unvergleichlich." Der Filmemacher war im Alter von 83 Jahren gestorben (queer.de berichtete).

Reaktionen aus der Politik

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) würdigte von Praunheim als "Pionier der queeren Filmgeschichte und einen maßgeblichen Wegbereiter der politischen Schwulen- und Lesbenbewegung" im Land. "Sein umfangreiches filmisches Werk wirkt über seinen Tod hinaus und erinnert daran, wie wichtig eine offene und vielfältige Gesellschaft ist."



Hessens schwuler Kulturminister Timon Gremmels (SPD) würdigte von Praunheim in einer Pressemitteilung als "unbeirrbare Stimme" und "einen Pionier des queeren Films". Er habe "provoziert, aufgeklärt und Mut gemacht, dort Haltung zu zeigen, wo Schweigen bequemer gewesen wäre", erklärte Gremmels in Wiesbaden zum Tod des Filmemachers. "Sein Werk war radikal, politisch und zutiefst menschlich, aber auch streitbar."



Werner Graf, Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 2026, würdigte Rosa von Praunheim gegenüber queer.de als einen "der Giganten, auf dessen Schultern Schwule meiner Generation stehen dürfen. Danke Rosa und Rest in Peace!"



Mit dem Tod des Filmemachers ende "eine Ära, die geprägt war vom Kampf um Akzeptanz, Gleichstellung und gegen staatliche Repression und Verfolgung queerer Menschen", erklärte Oliver Strotzer, Co-Bundesvorsitzender der SPDqueer. "Wir verneigen uns in stiller Trauer vor seinem Lebenswerk und sind dankbar für seinen unermüdlichen Kampf für unsere Community." Rosa von Praunheim habe sich und die Gesellschaft als Aktivist für queere Rechte und queere Sichtbarkeit niemals geschont. "Sein Engagement war immer politisch, immer provokant und oft streitbar."

Reaktionen aus der Kulturszene

Entertainer Riccardo Simonetti postete bei Instagram ein Video von sich und von Praunheim und schrieb dazu: "Ich werde unsere gemeinsamen Begegnungen und Unterhaltungen für immer wertschätzen".



Das Deutsche Theater in Berlin würdigte von Praunheim als "Tausendsassa". "Rosas Wohnung war ein lebendes Atelier; er arbeitete immer und an vielem gleichzeitig. Er war ein unruhiger Geist, der unsere Gegenwart mit Polemik und Neugier, Schärfe und Witz analysierte, dauerbedichtete und dauerbesang", hieß es in einem Nachruf. "Du bist der Beste! Viel Spaß bei Deiner Beerdigung". (mize/dpa/AFP)