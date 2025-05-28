Kevin Spacey feiert TV-Rückkehr in italienischer Comedy-Serie



Filippo Laganà und Kevin Spacey auf dem Poster zu "Minimarket" (Bild: RAI)

Heute, 02:50h 2 Min.

Kevin Spacey (66) kehrt in der RAI-Serie "Minimarket" vor die Fernsehkameras zurück  seine erste TV-Rolle seit dem abrupten Karriereende im Jahr 2017 nach seinem Aus bei "House of Cards". Damals wurde er nach Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens entlassen.



Laut dem Branchenmagazin "Variety" spielt Spacey in der zehnteiligen Comedy sich selbst  allerdings in einer ungewöhnlichen Konstellation. Er spielt den imaginären Mentor von Manlio Viganò, einem jungen Mann, der in einem römischen Minimarkt arbeitet und davon träumt, ein TV-Star zu werden. Gespielt wird die Figur von dem italienischen Schauspieler Filippo Laganà (31).



"Minimarket" startet am 26. Dezember auf dem Streaming-Dienst RaiPlay des italienischen Staatssenders RAI.

- w -



Spacey singt in der Serie

Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, zeigt ein Promo-Video, dass Spacey in der Serie musikalisch aktiv wird. Er performt Randy Newmans "You've Got a Friend in Me" und den Frank-Sinatra-Klassiker "I've Got You Under My Skin" im Duett mit seinem Serien-Partner Laganà.



Laut der offiziellen Beschreibung spielt Spacey Viganòs "künstlerisches Gewissen und unberechenbaren Mentor". Die Beziehung der beiden sei geprägt von "Streitereien, Missverständnissen und gegenseitigem Necken". Die Serie fange dabei sowohl "die Erfahrung eines Mannes ein, der auf den wichtigsten Film- und TV-Sets der Welt war" als auch "die Unbekümmertheit von jemandem, der nicht realisiert, dass er einen Oscar-Gewinner an seiner Seite hat".

Italien öffnet Spacey die Türen

Italien hat sich in den vergangenen Jahren als eine der wenigen Filmregionen erwiesen, die Spacey weiterhin beschäftigt. Bereits 2021 gab der US-Amerikaner sein Film-Comeback als Polizeidetektiv in Franco Neros Low-Budget-Independentfilm "L'uomo Che Disegnò Dio" ("Der Mann, der Gott gezeichnet hat"). Später trat er als Figur namens "The Devil" in Massimo Paoluccis Psychothriller "The Contract" auf.



Im März vergangenen Jahres kehrte Spacey mit dem Indie-Thriller "Peter Five Eight" auf US-amerikanische Kinoleinwände zurück  seine erste Hauptrolle, seit er 2023 in einem Londoner Strafprozess von Vorwürfen des sexuellen Übergriffs freigesprochen worden war. Der Film mit Rebecca de Mornay (66) wurde von der Kritik weitgehend ignoriert.



Neue Klagen



Spacey sieht sich derzeit drei neuen zivilrechtlichen Klagen wegen sexueller Übergriffe gegenüber, die im kommenden Jahr vor einem Zivilgericht in London verhandelt werden sollen. Wie BBC News berichtet, hat der schwule Schauspieler zwei der drei Klagen bereits formell bestritten, für die dritte aber noch keine Verteidigungsschrift eingereicht. (cw/spot)