Barack Obama (64) setzt seine beliebte Tradition fort und teilt kurz vor Jahresende seine persönlichen Highlights aus Kultur und Unterhaltung. Auch 2025 enttäuscht der 44. Präsident der Vereinigten Staaten nicht und präsentiert eine kuratierte Auswahl, die von intimen Romanen bis hin zu stadionfüllenden Pophymnen reicht. Aber auch eine ganz besonders persönliche Empfehlung hat der ehemalige Präsident.



Obamas Musikgeschmack ist bekannt für seine eklektische Bandbreite, die oft Generationen und Genres überbrückt. Die Playlist von 2025 ist da keine Ausnahme  sie ist eine Mischung aus Top-40-Hits, Indie-Perlen und globalen Rhythmen.



Ganz oben auf der Liste steht Pop-Ikone Lady Gaga mit ihrem Track "Abracadabra", flankiert von Hip-Hop-Größen wie Kendrick Lamar & SZA mit ihrem Song "Luther". Auch der K-Pop ist vertreten: BLACKPINK schafft es mit "Jump" in die Auswahl des Ex-Präsidenten.

Doch Obama bleibt auch seinen Wurzeln und klassischen Songwritern treu. Bruce Springsteen ("Faithless") und Jason Isbell ("Bury Me") sorgen für rockige und folkige Töne. Die Liste zeigt zudem Obamas Liebe zu internationalen Sounds, mit der spanischen Sensation Rosalía ("Sexo, Violencia y Llantas") und Afrobeats-Star Burna Boy ("Tatata").

Barack Obamas Lieblingsfilme des Jahres

Auch bei den Filmen beweist Obama ein Händchen für Werke, die zum Nachdenken anregen. Angeführt wird die Auswahl von der Action-Comedy "One Battle After Another", einem Titel, der bereits viel Spannung verspricht. Auf der Liste steht zudem "Hamnet", die mit Spannung erwartete Verfilmung des Bestseller-Romans, sowie die Dokumentation "Orwell: 2+2=5", was auf eine politische Auseinandersetzung hindeutet, die thematisch gut in die heutige Zeit passt.



Titel wie "Sinners" und "Sentimental Value" runden eine Filmauswahl ab, die sich weniger auf Blockbuster-Spektakel und mehr auf menschliche Dramen und gesellschaftliche Relevanz zu konzentrieren scheint.

Persönliche Empfehlung bei den Lieblingsbüchern

Die Literaturliste ist in diesem Jahr besonders persönlich. Während sie schwere Themen wie amerikanische Geschichte ("We The People" von Jill Lepore) und Wirtschaftsdramen ("1929" von Andrew Ross Sorkin) abdeckt, sticht ein Titel besonders hervor.



Ganz am Ende der Liste empfiehlt Obama "The Look" von Michelle Obama. Dazu fügte er in Klammern den charmanten Hinweis hinzu: "Und offensichtlich bin ich voreingenommen." Neben dem Werk seiner Ehefrau empfiehlt er Romane wie "Paper Girl" von Beth Macy und "Flashlight" von Susan Choi, was einmal mehr seinen Geschmack für starke, erzählerische Stimmen unterstreicht.



"Ich hoffe, Sie finden etwas Neues, das Ihnen gefällt  und bitte senden Sie mir Empfehlungen, die ich mir ansehen soll", fügt Obama zu dem Instagram-Post hinzu.



Viele seiner Fans zeigten sich angesichts der Liste entzückt. Unter den in den ersten zehn Stunden eingegangenen mehr als 4.000 Kommentaren hoben einige die Unterschiede zum augenblicklichen Präsidenten hervor. Ein User schrieb etwa: "Ein Präsident, der Bücher liest! Ich vermisse das in diesen Tagen." (spot/cw)