Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen für unser Projekt Checkpoint BLN zum 01.03.2026 oder früher

eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken- und Gesundheitspfleger:in

in Teilzeit für bis zu 19,5 Stunden pro Woche.

Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. www.checkpoint-bln.de.

Deine Aufgaben im Checkpoint BLN wären u.a.:
● Blut entnehmen, Infusionen anlegen, Antibiosen und Impfungen verabreichen
● Behandlungsräume vorbereiten
● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume umsetzen
● Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren
● Dokumentieren (Praxissoftware & Statistik)
● Empfangstätigkeiten übernehmen (Krankheitsvertretung)

Wir erwarten von dir:
● Ausbildung als MFA, Krankenpfleger:in oder vergleichbar
● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software
● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*
● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)
Wir wünschen uns von dir:
● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen
● Zugehörigkeit zur LSBTIQ-Community oder sehr gute Kenntnisse über deren Lebenswelten
● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien

Wir bieten dir:
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit
● JobTicket (Kostenfreie Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland)
● 30 Urlaubstage
● 24.12. und 31.12. als arbeitsfreie Tage
● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt
● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten
● Vergütung je nach Qualifikation analog TV-L: als MFA (E 6) und als Krankenpfleger:in (E 8)

Aussagekräftige Bewerbungen
(Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2025/12 an jobs@schwulenberatungberlin.de

Fragen
gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN) j.kohl@checkpoint-bln.de

