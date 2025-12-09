Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in

Heute, 11:08h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin ist mit 270 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen für unser Projekt Checkpoint BLN zum 01.03.2026 oder früher



eine:n medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. eine:n Kranken- und Gesundheitspfleger:in



in Teilzeit für bis zu 19,5 Stunden pro Woche.



Der Checkpoint BLN ist eine Anlaufstelle für Fragen der sexuellen Gesundheit und richtet sich an LSBTIQ* Personen. Wir bieten PrEP, PEP, HIV/STI Tests, Beratung zu sexueller Gesundheit und Chemsex sowie Behandlungen von STI an. www.checkpoint-bln.de.



Deine Aufgaben im Checkpoint BLN wären u.a.:

● Blut entnehmen, Infusionen anlegen, Antibiosen und Impfungen verabreichen

● Behandlungsräume vorbereiten

● Hygienemaßnahmen für Arbeitsgeräte und -räume umsetzen

● Erste Hilfe leisten, in Notfallsituationen assistieren

● Dokumentieren (Praxissoftware & Statistik)

● Empfangstätigkeiten übernehmen (Krankheitsvertretung)



Wir erwarten von dir:

● Ausbildung als MFA, Krankenpfleger:in oder vergleichbar

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und Software

● Auseinandersetzung mit Rassismus und Diskriminierungen gegenüber LSBTIQ*

● Sprachkenntnisse in Deutsch (B2 oder höher) und Englisch (B2 oder höher)

Wir wünschen uns von dir:

● Sprachkenntnisse in weiteren Sprachen

● Zugehörigkeit zur LSBTIQ-Community oder sehr gute Kenntnisse über deren Lebenswelten

● Gute Kenntnisse über HIV, STI, Hepatitiden, Substanzkonsum, aktuelle Präventions- und Schadensminderungsstrategien



Wir bieten dir:

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit

● JobTicket (Kostenfreie Nutzung des Nah- und Regionalverkehrs in ganz Deutschland)

● 30 Urlaubstage

● 24.12. und 31.12. als arbeitsfreie Tage

● Mitarbeit in einem innovativen und community-basierten Projekt

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung je nach Qualifikation analog TV-L: als MFA (E 6) und als Krankenpfleger:in (E 8)



Aussagekräftige Bewerbungen

(Anschreiben und Lebenslauf) auf Deutsch per E-Mail mit Kennwort A3/2025/12 an



Fragen

gerne per E-Mail an Jacques Kohl (Leitung Checkpoint BLN)