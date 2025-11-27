Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Emotional, modern und mitreißend

"Romeo & Julia  Liebe ist alles" geht erstmals auf Tournee

Große Gefühle zum Verschenken: Mit "Romeo & Julia  Liebe ist alles" kommt das gefeierte Musical von Peter Plate und Ulf Leo Sommer 2026 erstmals auf Tour. Pop trifft Shakespeare, Leidenschaft trifft Poesie  ein perfektes Weihnachtsgeschenk für alle, die Liebe feiern wollen.


Mehr als 400.000 Zuschauer*innen haben "Romeo & Julia  Liebe ist alles" bereits im Theater des Westens in Berlin gesehen (Bild: sunstroem)
  • Heute, 03:26h 2 Min.

Wer zu Weihnachten echte Gefühle verschenken will, liegt mit diesem Geschenk goldrichtig: "Romeo & Julia  Liebe ist alles", die preisgekrönte Originalproduktion von Peter Plate und Ulf Leo Sommer, geht vom 12. August 2026 bis 7. Februar 2027 erstmals auf große Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Der Auftakt findet beim 37. Kölner Sommerfestival in der Philharmonie (bis 23. August 2026) statt. Anschließend ist das Erfolgs-Musical neun Wochen im Capitol Theater Düsseldorf zu erleben, bevor Gastspiele in München, Zürich, Duisburg, Baden-Baden, Bremen und Wien folgen. Frankfurt ist in Planung.

Klassik trifft Pop

Mehr als 400.000 Zuschauer*innen haben das Stück bereits im Theater des Westens in Berlin gesehen, wo es noch bis 22. Februar 2026 läuft. Kein Wunder, denn: So wurde Romeo und Julia noch nie erzählt. Nie war Julia so leidenschaftlich, furchtlos und modern. Nie war Romeo so verletzlich. Nie wirkte Verona so gefährlich  und zugleich so verführerisch. Und nie zuvor war das Stück so queer.

"Wir sind vom Erfolg und den euphorischen Reaktionen unseres Publikums überwältigt", sagen Plate und Sommer. "Ein Stück, das Emotionen weckt, Grenzen sprengt und Menschen verbindet."

Moderne Pop-Songs und emotionalen Arien

Shakespeares Drama wird hier in der historischen Schlegel-Übersetzung gesprochen und musikalisch von modernen Pop-Songs und emotionalen Arien getragen  inklusive des Rosenstolz-Hits "Liebe ist alles", der der Show ihren Namen gab. Dynamische Choreografien, ein stimmungsvolles Licht- und Bühnendesign sowie Kostüme im Stil des elisabethanischen Zeitalters verbinden Vergangenheit und Gegenwart eindrücklich.

Dabei ist das Musical nicht nur Tragödie: Herz, Humor und schillernde Charaktere sorgen für überraschende Leichtigkeit rund um die großen Themen Liebe, Sex und Tod. Nie war Julia so wild, nie war Romeo so sexy. Mercutio zeigt sich verliebt wie nie (in Romeo!), und mit Wärme und Witz steht die Amme Julia als Vertraute zur Seite.


Peter Plate (l.) und Ulf Leo Sommer (Bild: Patric Fouad)

Seit den 1990er Jahren gehören Peter Plate und Ulf Leo Sommer zu den prägenden Namen der deutschen Pop- und Musicalszene  mit Rosenstolz, zahlreichen Chart-Hits und erfolgreichen Musicalproduktionen im Theater des Westens, das sie zum Hotspot des Genres gemacht haben.

Zum hochkarätigen Kreativ-Team zählen außerdem Choreograf Jonathan Huor, Regisseur Christoph Drewitz, Lichtdesigner Tim Deiling sowie Andrew D. Edwards für Kostüm- und Bühnenbild.

Weitere Infos und Tickets gibt es hier

