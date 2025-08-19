Queeres Zentrum in Mainz vorerst gesichert

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56269
  • Heute, 10:45h 2 Min.

Bar jeder Sicht, Mainz

Familienministerin Katharina Binz (2.v.l.) überreichte der Förderbescheid persönlich (Bild: MFFKI)

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne) hat am Freitag in der "Bar jeder Sicht" einen Förderbescheid über rund 69.500 Euro an QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. überreicht. Mit der Förderung trägt das Ministerium unter anderem zum Fortbestand der "Bar jeder Sicht" in Mainz bei  einem wichtigen Treffpunkt und Schutzraum für queere Menschen.

"Ich freue mich sehr, dass der akute finanzielle Engpass des Sichtbar e.V. abgewendet ist und der Weiterbetrieb der 'Bar jeder Sicht' gesichert ist", erklärte Binz. "Dazu tragen auch die gut 13.000 Euro bei, mit denen mein Haus die Arbeit des Sichtbar e.V. im Jahr 2025 fördert. Die 'Bar jeder Sicht' gehört fest zu Mainz und ist weit über die Stadt hinaus von großer Bedeutung. Gerade in Zeiten, in denen die queer­feindliche Übergriffe und Hass­kriminalität zunehmen brauchen wir Orte wie diesen."

Das LGBTI-Zentrum bedankte sich bei der Ministerin für die Förderung. "Diese Mittel helfen uns ganz konkret weiter und verschaffen uns wieder etwas Luft für unsere tägliche Arbeit für queere Menschen", sagte Diana Gläßer vom Vorstand des Trägervereins. Die Situation bleibe dennoch angespannt. "Die jetzige Unterstützung ist wichtig, sie ersetzt aber keine dauerhafte Förderung." Die "Bar jeder Sicht" erwarte. dass die Gespräche über eine institutionelle Förderung fortgeführt werden. "Queere Arbeit braucht Verlässlichkeit  für die Menschen, die unsere Angebote nutzen, und für die, die sie möglich machen", so Gläßer.

Im Herbst wurde bekannt, dass der "Bar jeder Sicht" die Insolvenz droht (queer.de berichtete). Das Projekt besteht seit mehr als 20 Jahren und ist neben dem "SCHMIT-Z" in Trier eines von zwei queeren Zentren in Rheinland-Pfalz. Auch in Koblenz und Kaiserslautern gibt es derzeit Bestrebungen, die den Aufbau eigener queerer Zentren vorantreiben. (mize)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (3) Teilen Reddit

Bar jeder Sicht, Mainz
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Rheinland-Pfalz
06.12.25 | Gesetzentwurf
Rheinland-Pfalz plant mehr Schutz vor Diskriminierung
12.11.25 | Kopf auf den Asphalt gedrückt
Homo-Hasser attackieren Mann auf Wormser Marktplatz
09.11.25 | Queer­feindliche Gewalt
Janboris Ann-Kathrin Rätz: "Die Gefahr, zum Vorzeigeopfer zu werden"
06.11.25 | Mainz
"Bar jeder Sicht" kämpft ums Überleben
20.10.25 | Rheinland-Pfalz
Schellhammer: Genderverbotsdebatte lenkt von Problemen ab
19.08.25 | Rheinland-Pfalz
CDU-Landrat teilt homophobes Meme  später entschuldigt er sich
-w-
Neu auf queer.de
BVV Charlottenburg-Wilmersdorf
Berlin: AfD scheitert mit perfidem Antrag gegen Drag-Kunst
Rheinland-Pfalz
Queeres Zentrum in Mainz vorerst gesichert
Video des Tages
"Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria" jetzt fürs Heimkino
Sängerin liebt Weihnachten
Mariah Careys Weihnachten: Santa, singen, Schlitten fahren
Bild des Tages
Das unglückliche Einhorn
Gewinnspiel
Kurt Walters Kalender 2026
Neue Handreichung
Trans, inter und nichtbinäre Menschen haben das Recht auf ihrer Seite
Queere Medien
Die "Siegessäule" auf dem Weg zur Genossenschaft