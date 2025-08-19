Queeres Zentrum in Mainz vorerst gesichert

Heute, 10:45h 2 Min.



Familienministerin Katharina Binz (2.v.l.) überreichte der Förderbescheid persönlich (Bild: MFFKI)

Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz (Grüne) hat am Freitag in der "Bar jeder Sicht" einen Förderbescheid über rund 69.500 Euro an QueerNet Rheinland-Pfalz e.V. überreicht. Mit der Förderung trägt das Ministerium unter anderem zum Fortbestand der "Bar jeder Sicht" in Mainz bei  einem wichtigen Treffpunkt und Schutzraum für queere Menschen.



"Ich freue mich sehr, dass der akute finanzielle Engpass des Sichtbar e.V. abgewendet ist und der Weiterbetrieb der 'Bar jeder Sicht' gesichert ist", erklärte Binz. "Dazu tragen auch die gut 13.000 Euro bei, mit denen mein Haus die Arbeit des Sichtbar e.V. im Jahr 2025 fördert. Die 'Bar jeder Sicht' gehört fest zu Mainz und ist weit über die Stadt hinaus von großer Bedeutung. Gerade in Zeiten, in denen die queer­feindliche Übergriffe und Hass­kriminalität zunehmen brauchen wir Orte wie diesen."



Das LGBTI-Zentrum bedankte sich bei der Ministerin für die Förderung. "Diese Mittel helfen uns ganz konkret weiter und verschaffen uns wieder etwas Luft für unsere tägliche Arbeit für queere Menschen", sagte Diana Gläßer vom Vorstand des Trägervereins. Die Situation bleibe dennoch angespannt. "Die jetzige Unterstützung ist wichtig, sie ersetzt aber keine dauerhafte Förderung." Die "Bar jeder Sicht" erwarte. dass die Gespräche über eine institutionelle Förderung fortgeführt werden. "Queere Arbeit braucht Verlässlichkeit  für die Menschen, die unsere Angebote nutzen, und für die, die sie möglich machen", so Gläßer.



Im Herbst wurde bekannt, dass der "Bar jeder Sicht" die Insolvenz droht (queer.de berichtete). Das Projekt besteht seit mehr als 20 Jahren und ist neben dem "SCHMIT-Z" in Trier eines von zwei queeren Zentren in Rheinland-Pfalz. Auch in Koblenz und Kaiserslautern gibt es derzeit Bestrebungen, die den Aufbau eigener queerer Zentren vorantreiben. (mize)