Warum "Kinky Boots" unter den Weihnachtsbaum gehört

Heute, 04:47h 2 Min.

Wer kurz vor Weihnachten noch nach einem Geschenk sucht, das nicht nur unterhält, sondern auch Haltung zeigt, sollte einen Blick auf dieses Musical werfen: "Kinky Boots  The Musical" kommt erstmals in der englischsprachigen Originalproduktion auf Tour nach Deutschland und in die Schweiz  und ist damit ein ideales Last-Minute-Geschenk für queere Menschen und Allies gleichermaßen.



Basierend auf einer wahren Geschichte erzählt "Kinky Boots" von Charlie Price, der eine marode Herrenschuhfabrik erbt und sie  gemeinsam mit der Dragqueen Lola  neu erfindet. Die Idee: High Heels, die Drag-Performer*innen nicht nur glamourös aussehen lassen, sondern auch stabil genug sind, um auf der Bühne zu bestehen. Was zunächst wie eine Geschäftsidee klingt, wird schnell zu einer Geschichte über Toleranz, Solidarität und den Mut, gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.

High Heels, Herz und Haltung

Dass dieses Musical für viele queere Menschen einen besonderen Stellenwert hat, liegt nicht nur an der Figur der Lola, sondern auch an seinem kreativen Herzstück: Die Musik stammt von Pop-Ikone Cyndi Lauper, das Buch von Harvey Fierstein, einem der wichtigsten offen schwulen Autoren des US-Theaters. Gemeinsam haben sie ein Stück geschaffen, das Diversität nicht erklärt, sondern feiert  laut, bunt und emotional.



Der Erfolg gibt ihnen recht: "Kinky Boots" wurde am Broadway und im Londoner West End mit Preisen überhäuft, darunter mehrere Tony- und Olivier-Awards sowie ein Grammy. Kritiker*innen lobten vor allem die ansteckende Energie und die große Herzlichkeit der Show.

Seit 17. Dezember 2025 und noch bis 17. Januar 2026 ist das Musical in Berlin zu sehen, vom 20. Januar bis 1. Februar 2026 steht Oberhausen auf dem Plan. Gespielt wird in englischer Sprache, in Deutschland mit Übertiteln  also auch für Musical-Fans geeignet, die kein perfektes Englisch sprechen. Karten gibt es ab rund 40 Euro, was das Ganze zusätzlich zu einem vergleichsweise erschwinglichen Geschenk macht. Unterm Strich gilt: Wer zu Weihnachten mehr verschenken will als Konsum, sondern auch Sichtbarkeit, Empowerment und einen Abend voller Feel-Good-Queerness, liegt mit "Kinky Boots" goldrichtig. High Heels, Herz und Haltung  was will man mehr unter dem Weihnachtsbaum? (dd/pm)