Zwei Neuzugänge für "White Lotus" Staffel 4 bestätigt



Alexander Ludwig und AJ Michalka sind die ersten bestätigten Darsteller*­innen für die vierte Staffel von "White Lotus"

Heute, 11:53h 3 Min.

Die Gästeliste für das nächste Kapitel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" füllt sich. Wie "Deadline" berichtet, sind Alexander Ludwig (33) und Queer Ally AJ Michalka (34) die ersten offiziell bestätigten Neuzugänge für die vierte Staffel der preisgekrönten Anthologie-Serie von Schöpfer Mike White (55). Die beiden Darsteller*innen bestätigten die Neuigkeiten auf Instagram.



https://www.instagram.com/p/DSdpoq-jn2E/"Mehr als geehrt. Ein großes Dankeschön an Mike für dein Vertrauen in mich. Ich kann es kaum erwarten, dieses unglaubliche Material zum Leben zu erwecken", schrieb Ludwig. "Eingecheckt! Lass uns feiern, Mike", fügte Michalka hinzu.

Woher kennt man Alexander Ludwig und AJ Michalka?

Ludwig feierte seinen internationalen Durchbruch in "Die Tribute von Panem". Später wurde er vor allem durch seine Hauptrolle als Björn Eisenseite in der Historienserie "Vikings" sowie durch das Wrestling-Drama "Heels" bekannt.



AJ Michalka ist bekannt als eine Hälfte des Pop-Rock-Duos Aly & AJ. Sie startete ihre Karriere beim Disney Channel (u.a. "Cow Belles"). Im TV glänzte sie zuletzt in der Comedy-Serie "The Goldbergs" und deren Spin-off "Schooled". Auch als Synchronsprecherin ist sie erfolgreich.



Was ist zu Staffel vier bekannt?



Wie in den vorangegangenen Staffeln setzt der bisexuelle Serienmacher Mike White auch in Runde vier auf ein frisches Ensemble. Details zu Alexander Ludwig und AJ Michalkas Charakteren werden noch streng unter Verschluss gehalten.



Nach Hawaii, Italien und Thailand zieht es die Produktion für die vierte Staffel nach Frankreich. Mike White hat bereits angedeutet, dass er die visuelle Sprache der Serie verändern möchte. In einem Video von HBO nach dem Finale der dritten Staffel erklärte er: "Ich möchte mich ein wenig von der Ästhetik der 'gegen Felsen brechenden Wellen' entfernen."



Stattdessen soll die vierte Staffel ein eher urbanes Setting verfolgen. Dennoch bleibt die Grundstruktur der Serie erhalten: Eine Woche lang begleiten wir eine Gruppe wohlhabender Hotelgäste und die Angestellten des White Lotus Resorts  soziale Spannungen und dunkle Geheimnisse inklusive.

Gerüchte um Cast für Staffel vier von "The White Lotus"

Die Casting-Mühle in Hollywood mahlt bereits auf Hochtouren. Besonders ein Name sorgt derzeit für Aufsehen: Laut Berichten von "Deadline" soll sich die Oscar-nominierte Helena Bonham Carter ("The Crown", "Harry Potter") in Verhandlungen für eine tragende Rolle in der neuen Staffel befinden. Ihre exzentrische Ausstrahlung würde perfekt in das oft absurde und schwarzhumorige Universum von Mike White passen.



Zudem wird spekuliert, ob nach der Bestätigung von Ludwig und Michalka bald weitere A-Lister folgen werden, da die Serie dafür bekannt ist, eine Mischung aus etablierten Hollywood-Größen und aufstrebenden Talenten zu versammeln.



Bisher sind Rückkehrer*innen innerhalb des Franchise eher die Ausnahme. Nur drei Darsteller*innen schafften es bisher in mehr als eine Staffel: Jennifer Coolidge (Tanya McQuoid) in Staffel 1 und 2, Natasha Rothwell (Belinda Lindsey) in Staffel 1 und 3 sowie Jon Gries (Greg Hunt), der als einziger in allen drei bisherigen Staffeln zu sehen war.



Erfolg seit 2021



Die Anthologie-Serie von Mike White begeistert das TV-Publikum seit ihrer Premiere im Jahr 2021. In jeder Staffel begleiten die Zuschauer*innen eine neue Gruppe wohlhabender Urlauber*innen, die sich in einem der luxuriösen Hotels der fiktiven internationalen Kette "White Lotus" erholen wollen, dann aber mit emotionalen Abgründen und tödlichen Verbrechen konfrontiert werden. Kultstatus in Staffel eins und zwei erreichte Jennifer Coolidge, deren Satz "These gays, they're trying to murder me" (Diese Schwulen versuchen, mich zu ermorden) immer wieder zitiert wird (queer.de berichtete). (spot/cw)