Ex-"Princess Charming" Vanessa Borck startet eigenes Dating-Format

Eine schwierige Erfahrung in einem Dating-Format hält sie nicht auf: Die ehemalige "Princess Charming" Vanessa Borck (29) alias "nessiontour" hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über ihr neues Projekt "Nessi In Love" gesprochen. "Es läuft nicht im klassischen Fernsehen, sondern auf meinem YouTube-Kanal, wird aber in Fernsehqualität produziert", erklärt die Content Creatorin, die "beim Kennenlernen, bei Dates, bei Gesprächen, bei Zweifeln und Hoffnungen" begleitet werden soll. "Aber man wird dieses Mal auch einiges aus meinem Alltag sehen, was man sonst nicht sieht." Anfang des neuen Jahres soll es losgehen und sie sei "maximal aufgeregt". Dieses Mal bekommt Borck auch Unterstützung.



Bei der Suche nach der Richtigen steht ihr ihre Schwester Laura zur Seite. "Sie kennt mich besser als jeder andere Mensch, weiß, wo meine Schwächen liegen, und passt extrem auf mich auf", sagt Borck. Das Format soll erst enden, wenn die lesbische Influencerin ihre Traumfrau gefunden hat. Borck glaubt fest an das neue Konzept, denn anders als bei "Princess Charming" wissen die Frauen dieses Mal, auf wen sie sich bewerben. "Es wird dadurch persönlicher, ehrlicher und es gibt mehr Raum für echte Gespräche und echtes Kennenlernen."



Im Bewerbungsaufruf erklärt die Ex-"Princess Charming": "Gemeinsam mit meiner Schwester Lauri habe ich beschlossen, mich auf 'Nessi In Love' einzulassen  auf die Suche nach der Frau, die wirklich zu mir passt. Und vielleicht bist genau Du das! Ich möchte mein Herz verschenken  die richtige Frau für mich und mein Leben finden."

Emotionaler "Princess Charming"-Abbruch

Im Sommer war Borck, die durch den gemeinsamen Instagram-Kanal "coupleontour" mit ihrer ehemaligen Partnerin bekannt wurde, als "Princess Charming" auf Traumfrau-Suche gegangen. Am Ende wartete in der queeren Datingshow eine große Enttäuschung auf sie, weshalb sie die Staffel vorzeitig abbrach (queer.de berichtete). In der zehnten Folge überbrachte Kandidatin Lotti der "Princess" die schlechte Nachricht, dass sie keine romantischen Gefühle für sie habe und die Villa der Kandidatinnen freiwillig verlassen will. Für die fünf verbliebenen Frauen hatte dies anschließend auch Konsequenzen: Nessi eröffnete ihnen bei einem Gespräch, dass sie die Show abbrechen wird.

Sie habe nach dem Abschied Liebeskummer verspürt. "Mein Herz ist gerade so kaputt, dass ich einfach grad niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre unehrlich, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde. Sie ist jetzt für uns alle beendet", erklärte sie den verständnisvollen Kandidatinnen, die ihren Mut und die Ehrlichkeit zu schätzen wussten. (cw/spot)