Elton John feiert 20. Hochzeitstag mit David Furnish

Elton John (78) hat an diesem Sonntag in einem Instagram-Post ein besonderes Ereignis gewürdigt. Vor 20 Jahren haben die schwule britische Musiklegende und Ehemann David Furnish (63) ihre eingetragene Lebenspartnerschaft gefeiert. "Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, mein wunderbarer Ehemann", schrieb er zu einem Bild von damals. "Heute feiern wir 20 Jahre eingetragene Partnerschaft, elf Jahre Ehe und viele weitere Jahre voller Glück!"



David Furnish ist "dankbar für das wunderschöne Leben" mit Elton John



Auch sein Ehemann ließ es sich nicht nehmen, auf das Ereignis bei Instagram zurückzublicken. Er teilte zwei Fotos der Zeremonie und kommentierte die Bilder mit: "Heute vor 20 Jahren haben wir eine Lebenspartnerschaft geschlossen. Heute vor elf Jahren haben wir geheiratet. Alles Gute zum Hochzeitstag, mein wunderbarer Ehemann. Ich bin so dankbar für das wunderschöne Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben."



Der englische Superstar und der kanadische Filmproduzent hatten am 21. Dezember 2014 in ihrem Anwesen in Windsor geheiratet. Der Termin war kein Zufall. Denn exakt neun Jahre vorher, am 21. Dezember 2005, waren die beiden eine eingetragene Partnerschaft eingegangen. An diesem Datum war dies in Großbritannien erstmals rechtlich möglich. Neun Jahre später konnten sie die eingetragene Partnerschaft nach der Einführung der Ehe für alle in England und Wales in eine Ehe umwandeln. "Der rechtliche Teil ist getan, jetzt kommt die Feier", schrieb Elton John damals bei Instagram.

Erstes Date im Jahr 1993

Kennengelernt hatten sich Elton John und David Furnish 1993 auf der Party eines gemeinsamen Freundes. Schon einen Tag später gingen sie auf ihr erstes gemeinsames Date. Im Mai 2005 hielt John im Rahmen einer Dinner-Party mit Familie und Freund*innen um die Hand seines Partners an.



Ebenfalls in einem Dezember, nämlich am 25. des Jahres 2010, kam ihr gemeinsamer Sohn Zachary zur Welt. Im Januar 2013 folgte Elijah, den dieselbe Leihmutter wie bei Zachary ausgetragen hatte. (cw/spot)