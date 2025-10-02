"Emily in Paris": Darren Star spricht schon von der sechsten Staffel

Heute, 10:04h 2 Min.



Wird es mehr Selfies mit Emily (Lily Collins) geben? (Bild: Netflix / Giulia Parmigiani)

Am vergangenen Donnerstag startete die fünfte Staffel von "Emily in Paris", die direkt auf dem ersten Platz der deutschen Netflix-Charts landete. Weitere Episoden sind offiziell noch nicht bestätigt, allerdings macht der schwule Serienschöpfer Darren Star (64) den Fans jetzt in mehreren Interviews Hoffnung auf mehr Stoff über Emily Cooper (Lily Collins, 36) und ihre beruflichen und privaten Erlebnisse in der Stadt der Liebe.



Denn das  Spoiler  recht offene Ende der jüngsten Staffel wird so wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Im Interview mit dem "People"-Magazin erklärte Star, der auch schon "Sex and the City" und "Beverly Hills, 90210" produzierte: "Ich schreibe immer Cliffhanger, um Netflix quasi dazu zu bewegen, eine weitere Staffel zu bestellen, damit sie selbst wissen wollen, wie es weitergeht." Er wolle nicht, dass die Geschichte einfach abgeschlossen wird, "denn das könnte bedeuten, dass die Serie vorbei ist. Ich will nicht, dass sie schon endet".



Wie es mit Hauptfigur Emily weitergehen könnte, wisse er aber selbst noch nicht. Er habe sich "noch nicht entschieden", wie die Serie endet. "Sie entwickelt sich für mich noch. Ich konzentriere mich einfach auf die Charaktere und die Geschichte, deshalb bin ich mir im Moment noch nicht sicher." Auf jeden Fall kündigte Darren Star an, dass man noch mehr erfahren werde. "Wir werden einiges herausfinden Ich denke, in der nächsten Staffel werden wir noch mehr über Emily erfahren."

- w -



Geht es in der nächsten Staffel nach Griechenland?

Auch gegenüber "The Hollywood Reporter" äußerte er seine Gedanken zu einer sechsten Staffel  und vielleicht sogar einen neuen Handlungsort: "Es kommt ganz darauf an, wohin die Geschichte uns führt. Sie muss sich organisch aus der Handlung ergeben. Aber ja, ich würde sagen, Griechenland wird definitiv angedeutet, und ich hoffe, Emily nimmt die Einladung an." Bereits in der fünften Staffel wagt sich die Amerikanerin aus Frankreich hinaus und macht Abstecher nach Rom und Venedig.



Ob sie in der nächsten Staffel dann endlich mit ihrer großen Liebe Gabriel zusammenfinden wird? "Ich glaube nicht, dass es eine sofortige Beziehung sein wird, obwohl ich glaube, dass Menschen wieder zueinander finden können." (spot/cw)