Ex-Nationalspielerin Peter wird Eintracht-Sportdirektorin

Die langjährige Nationalspielerin Babett Peter wird zum 1. Januar 2026 Sportdirektorin beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Die lesbische 37-Jährige erhält bei den Hessinnen einen Vertrag bis zum Sommer 2028, teilte der Verein mit.



Peter absolvierte in ihrer aktiven Karriere insgesamt 118 Länderspiele für die DFB-Frauen, mit denen sie 2016 Olympia-Gold holte. 2007 triumphierte sie mit Deutschland bei der WM, zwei Jahre später bei der EM.



Auch auf Vereinsebene war Peter, die in der Bundesliga für Turbine Potsdam, den 1. FFC Frankfurt und den VfL Wolfsburg spielte, sehr erfolgreich. Acht deutsche Meistertitel und ein Champions-League-Sieg stehen in ihrer sportlichen Vita.



"Babett bringt einen großen Erfahrungsschatz aus einer beeindruckenden Profikarriere mit", sagte Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball. "Sie hat zuletzt in den USA schon weitreichende Erfahrungen im Management sammeln können. Darüber hinaus bringt sie auch eine starke Persönlichkeit, eine klare Ambition und das Wissen mit, wie man erfolgreich ist und Titel gewinnt."

Peter arbeitete in den vergangenen drei Jahren in der höchsten US-Liga als Assistant General Manager beim Chicago Stars FC und war dort für die sportliche Ausrichtung des Clubs mitverantwortlich. Die Aufgabe in Frankfurt sei für sie sehr reizvoll, da die Eintracht "unfassbar viel in den Frauenfußball investiert, stetig wächst und eine führende Rolle in der Entwicklung national wie international einnimmt".



Babett Peter ist seit 2022 mit der US-amerikanischen Fußballerin Ella Masar verheiratet, mit der sie gemeinsam einen Sohn hat. Das Paar lernte sich beim VfL Wolfsburg kennen. (cw/dpa)

