Brian May spielt unveröffentlichten Queen-Song

Heute, 14:50h 2 Min.

Weihnachtsgeschenk für alle Fans von Queen: Gitarrist Brian May (78) wird am Montag (22. Dezember) in einer Radiosendung einen bisher unveröffentlichten Song seiner Band spielen. "Not for Sale" feiert seine Premiere in einer Show des britischen Radiosenders Planet Rock, wie Brian May laut Medienberichten verriet.



Brian May schrieb "Not for Sale" bereits 1974, für Queens zweites Studioalbum. Doch das Lied schaffte es letztlich nicht auf "Queen II".

- w -



Der Song ist über 50 Jahre alt

Von "Not for Sale" existiert bereits der Mitschnitt einer Version von Smile, der Vorgängerband von Queen. Die hatten Brian May und Queen-Schlagzeuger Roger Taylor (76) 1968 noch ohne ihren späteren Sänger Freddie Mercury (1946-1991) gegründet. Der Song hieß damals noch "Polar Bear". Es geht darin unter anderem um einen Eisbären in einem Schaufenster, der nicht zu verkaufen ist. Die Queen-Version hat laut Brian May noch nie jemand gehört.



"Not for Sale" soll auf einer Neuveröffentlichung von "Queen II" enthalten sein, die 2026 erscheinen soll. "Aber ich schummle es in mein Planet-Rock-Special, weil ich gespannt bin, zu erfahren, was die Leute davon halten", sagte Brian May. Neben dem bisher unveröffentlichten Queen-Song spielt der Gitarrist in der Radiosendung unter anderem seine liebsten Weihnachtslieder.



Es ist nicht das erste Mal, dass Queen nach dem Tod von Freddie Mercury Musik mit dem Gesang ihres verstorbenen queeren Frontmanns veröffentlichen. Das Album "Made in Heaven" von 1995 beinhaltete Lieder, die die Band um alte Gesangsaufnahmen Mercurys gestrickt hatte. 2022 erschien der Song "Face It Alone" mit Gesangsspuren von Freddie Mercury, die 2013 im Archiv der Band gefunden worden waren. (cw/spot)