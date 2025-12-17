Barry Manilow macht Lungenkrebs-Diagnose öffentlich

Heute, 08:47h 2 Min.

Kurz vor Weihnachten wendet sich Barry Manilow (82) mit einer schockierenden Nachricht an seine Fans: Der schwule Entertainer ist an Lungenkrebs erkrankt. Am Montag teilte der legendäre "Mandy"-Interpret die Diagnose in einem emotionalen Statement auf Instagram mit. Seine Ärzt*innen hätten einen "krebsartigen Fleck" auf seiner linken Lunge entdeckt, der nun operativ entfernt werden müsse.



Dabei war es reines Glück, dass der Tumor überhaupt gefunden wurde. Wie Manilow in seinem Statement erklärt, hatte er zuvor sechs Wochen lang mit einer Bronchitis gekämpft, gefolgt von einem fünfwöchigen Rückfall. Obwohl er sich erholt hatte und bereits wieder auf der Bühne im Westgate Las Vegas stand, ordnete seine behandelnde Praxis vorsichtshalber ein MRT an.

Früherkennung rettet Leben

"Es war pures Glück (und ein großartiger Arzt)", schreibt der Sänger über die frühe Entdeckung des Krebses. Seine Ärzt*innen gehen davon aus, dass der Tumor nicht gestreut hat. Weitere Tests sollen diese Diagnose bestätigen. Nach seinen beendeten Weihnachtskonzerten lässt sich der 82-Jährige jetzt direkt operieren.



"Das war's. Keine Chemo. Keine Bestrahlung. Nur Hühnersuppe und 'I Love Lucy'-Wiederholungen", schreibt er noch an seine Fans gewandt darüber, was ihn während der Genesung erwartet. Die Erholungszeit nach dem Eingriff beträgt voraussichtlich einen Monat.



Januar-Konzerte verschoben



Aus diesem Grund muss der Sänger auch für den Januar geplante Konzerte verschieben. Die Shows sollen nun zwischen Ende Februar und April stattfinden. Am Valentinstag-Wochenende möchte Manilow dann auf seine gewohnte Bühne des Westgate-Hotels und Casinos in Las Vegas zurückkehren. "Irgendetwas sagt mir, dass dieses Februar-Wochenende eine große Party wird", schreibt der Sänger optimistisch mit Blick auf seine geplante Rückkehr auf die Bühne.

Coming-out erst 2017

Manilow hatte den größten Teil seiner Karriere über seine sexuelle Orientierung geschwiegen: Im Jahr 2017 outete er sich schließlich im Alter von 73 Jahren (queer.de berichtete). Zwei Jahre zuvor hatte er seinen Manager in einer geheimen Zeremonie geheiratet (queer.de berichtete).



Vor sechseinhalb Jahren erklärte Manilow, dass er nie Erfolg gehabt hätte, wenn er früher über seine sexuelle Orientierung gesprochen hätte: "Wenn ich es öffentlich gemacht hätte, besonders in den Siebzigern und Achtzigern  keine Chance", so Manilow damals. Erst vor ein paar Jahren sei es "okay" geworden, schwul und prominent zu sein. (spot/cw)