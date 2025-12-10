Jicki sucht Leitung Bereich Übersetzung in der Sprachkursentwicklung

Heute, 17:39h 4 Min.

ÜBER DEINEN JOB BEI JICKI



Wir sind ein Start-up aus Freiburg mit der Vision, das Sprachenlernen zu vereinfachen und Menschen für neue Kulturen zu begeistern  ganz ohne Grammatik und Auswendiglernen.



Durch unsere auditiven Sprachkurse lernst Du mit spannenden Geschichten entspannt und nebenbei. Sprachen lernen soll bei uns vor allem eins: Spaß machen!



Aktuell suchen wir für den Bereich Produktentwicklung Unterstützung, am besten für 25-35 Stunden pro Woche in Freiburg oder remote. Ab sofort, oder so schnell, wie es eben möglich ist.



Was wir in der Produktentwicklung so machen? Mit einem Team von 6 Leuten entstehen dort all unsere Sprachkurse, es werden neue Geschichten geschrieben und ab und zu auch ganz neue Konzepte wie zum Beispiel auditive Grammatik-Merkhilfen entwickelt. Dort entsteht also alles von der ersten kleinen Idee bis zur Veröffentlichung eines Kurses.



Da die Geschichten zunächst auf Deutsch geschrieben und dann erst in Zusammenarbeit mit externen Übersetzer*­innen übersetzt werden, suchen wir für diesen Bereich Unterstützung. Konkret suchen wir eine Person, die den Übersetzungsbereich leitet, die Übersetzung der Geschichten mit den externen Übersetzer*­innen koordiniert und aus didaktischer und übersetzungswissenschaftlicher Sicht betreut.



Neugierig geworden? Dann schau, ob die Aufgaben zu Dir passen und Du Lust hast, unser Team zu vergrößern!



DEINE AUFGABEN



● Leitung des Bereichs Übersetzung und Schnittstelle zwischen Produktleitung und Team (Projektplanung- und management, Kommunikation mit externen Übersetzer*­innen und Agenturen, Koordination der Termine und Aufgaben im Team, strategische Weiterentwicklung des Bereichs, Onboarding neuer Übersetzer*­innen)

● Leitung von einem kleinen Team bestehend aus 3 Personen (Ansprechperson für Fragen sowie Management der Aufgaben und Fristen)

● Didaktische Überprüfung der Übersetzungen (Dialoge/Post-Editing) und Zusammenarbeit mit den Übersetzer*­innen

● Erstellen, Überprüfen und Feedback zu Vokabellisten

● Recherche und Unterstützung der Konzeption von Produkten



DAS BRINGST DU MIT



● Du bringst sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit

● Du kannst geduldig und klar im Feedback sein

● Du bist begeisterungsfähig, interessiert und immer offen für neue Ideen

● Du bist strukturiert und arbeitest eigenverantwortlich

● Du hast Erfahrung in der Teamleitung und im Projektmanagement und arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen

● Du hast Erfahrungen im Erstellen von Workflows, Timelines und kannst mehrere Projekte parallel koordinieren

● Du hast ein gutes Sprachgefühl und Übersetzungswissenschaften, Sprachwissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang studiert und Qualifikationen und Berufserfahrung im Bereich Übersetzung

● Du hast schon Erfahrung in Bildungsprojekten und Kenntnisse in der Didaktik (Fremdsprachenerwerb) und im Lektorat

● Du bist sprachbegeistert und hast Lust, etwas mit uns zu wuppen

● Du arbeitest gern im Team und hast dabei ein Gespür für die Stärken und Schwächen einzelner Mitarbeitender und kannst sie konstruktiv in Synergien zusammenbringen

● Du pflegst eine wohlwollende, nachhaltige Fehlerkultur und bist an der Entwicklung der dir zugeordneten Mitarbeitenden interessiert

● Du bist zuverlässig und hast Lust Verantwortung für dich und dein Team zu übernehmen



DAS HAST DU DAVON



Du wirst Teil des Jicki-Teams, einem bunten Haufen an Menschen, die für Jicki brennen, neue Ideen aushecken, an Projekten tüfteln und sich gerne kreativ austoben.



Das erwartet Dich:

● Flexible Arbeitszeiten

● 1 Tag / Woche Homeoffice oder, solltest du nicht in Freiburg sein, remote mit regelmäßigen Bürotagen (je nach individueller Absprache alle 1-2 Monate)

● Ein gemütliches Altbaubüro in der Rathausgasse mit einer Küche zum gemeinsamen Kochen, ausreichend Sofas für Austausch und Besprechungen, Yoga-Matten, kühle Getränke für den Energie-Schub zwischendurch und Schokolade für die gute Laune

● Du bist von Beginn an ein wichtiger Teil vom Team und kannst mit uns gemeinsam, Jicki nach vorne bringen

● Ab und zu kocht jemand aus dem Team für das gesamte restliche Jicki-Team

● Regelmäßige Teamevents



DEINE BEWERBUNG



Du hast Fragen? Melde Dich gerne per Mail, dann machen wir einen Telefontermin aus.



So und jetzt Du: Erzähl uns von Dir und verrate uns, warum Dich Sprachen und Übersetzung begeistern und Du perfekt zu uns ins Team passt  wir sind gespannt und freuen uns auf Deine Bewerbung (Lebenslauf, (Arbeits-) Zeugnisse, Anschreiben, Gehaltsvorstellungen) an: helge@jicki.de



Und eins noch: Bei Jicki sind alle Menschen willkommen. Vielfalt bereichert unser Team, deshalb freuen wir uns über jede Bewerbung  unabhängig von Hintergrund, Identität oder Lebensrealität.



Bis bald in der Rathausgasse.