Glücklicher Post bei Instagram

Elton John feiert Platin-Erfolg mit "Step Into Christmas"

Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung erreicht Elton Johns Weihnachtsklassiker "Step Into Christmas" einen neuen Meilenstein. Der schwule Musiker würdigt das Ereignis bei Instagram.


Elton John hat ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk bekommen (Bild: Library of Congress Life / wikipedia)
  • Heute, 13:36h 2 Min.

Manchmal braucht ein Song eben ein halbes Jahrhundert, um so richtig durchzustarten. Elton John (78) durfte sich kurz vor dem Weihnachtsfest über ein ganz besonderes Geschenk freuen: Sein Klassiker "Step Into Christmas" aus dem Jahr 1973 wurde in den USA mit Platin und in Großbritannien sogar mit vierfach Platin ausgezeichnet.

Der britische Superstar teilte die frohe Botschaft auf Instagram, wo er stolz neben seinen neuen Plaketten posierte. "Ein besonderes Weihnachtsgeschenk für mich!", schrieb er sichtlich bewegt. Die Nachricht erreichte ihn nur zwei Tage vor dem Heiligen Abend  besseres Timing hätte er sich kaum wünschen können.

Über 50 Jahre und kein bisschen müde

Was "Step Into Christmas" so besonders macht: Der Song weigert sich schlichtweg, in Vergessenheit zu geraten. Seit 2011 kehrt er jedes Jahr aufs Neue in die britischen Singlecharts zurück. Auch in diesem Jahr schaffte es der Ohrwurm wieder in die UK Top 10. In den USA taucht der Track seit über einem Jahrzehnt verlässlich in Billboards Holiday Airplay Chart auf, wie "ABC Audio" berichtet.

- w -

"Dass ein Song, der vor über 50 Jahren veröffentlicht wurde, immer noch Teil der Feierlichkeiten so vieler Menschen ist, bedeutet mir sehr viel", erklärte der Musiker in seinem Post. Er bedankte sich herzlich bei allen, "die Jahr für Jahr in Weihnachten hineinsteppen".

Frischen Wind bekam der Klassiker im vergangenen Jahr durch ein brandneues Musikvideo. Darin schlüpfte niemand Geringeres als die queere Schauspielerin Cara Delevingne (33) in die Rolle des jungen Elton John  eine charmante Hommage an den schwulen Künstler und seinen zeitlosen Hit. (cw/spot)

Direktlink | Musikvideo: Cara Delevingne als Elton John
