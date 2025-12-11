Aidshilfe Marburg e.V. sucht neue Geschäftsführung

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Die Aidshilfe Marburg e.V. engagiert sich für Menschen mit HIV, queeres Leben und Drogenhilfe  mit Haltung, Erfahrung und Kompetenz. Wir sind in der Stadtgesellschaft fest verankert und stehen für Akzeptanz, Solidarität, Vielfalt und politische Arbeit in bewegten Zeiten.

Zum Frühjahr 2026 suchen wir eine

neue Geschäftsführung,

die Lust hat, gemeinsam mit Team und Vorstand Verantwortung zu übernehmen und etwas zu bewegen.

Teilzeit (25 bis 28 Stunden pro Woche)
Start: Frühjahr 2026

Was die Stelle besonders macht:
Diese Position ist keine klassische Geschäftsführung: Etwa die Hälfte der Arbeitszeit entfällt auf Leitungsaufgaben, die andere Hälfte auf die Mitarbeit in unseren Arbeitsfeldern und im Kontakt mit Klient*­innen. Wir wissen: das ist anspruchsvoll  begrenzte Ressourcen, viel Verantwortung, gesellschaftlich relevante Themen. Aber: Sie sind dabei nicht alleine. Ein erfahrenes, engagiertes Team und ein unterstützender Vorstand tragen gemeinsam die Verantwortung und arbeiten mit flachen Hierarchien und viel Austausch.

Ihre Aufgaben:
● Strategische und operative Leitung des Vereins
● Finanzsteuerung, Fördermittelverwaltung und Berichtswesen
● Enge Zusammenarbeit mit Team, Vorstand, Netzwerkpartner*­innen und Stadtgesellschaft
● Mitarbeit in Arbeitsfeldern  je nach Interessen, Erfahrungen und Kompetenzen
● Weiterentwicklung der Aidshilfe Marburg als politische, soziale und solidarische Akteurin

Ihr Profil:
Sie müssen nicht alles mitbringen  wichtiger ist, dass Sie Lust an den Themen und Interesse am gemeinsamen Gestalten haben. Wünschenswert sind:
● Pädagogische Ausbildung und Berufserfahrung
● Kenntnisse in Projektsteuerung und Mittelverwaltung
● Beratungs- und Queerkompetenz
● Haltung der Akzeptanz und Offenheit gegenüber vielfältigen Lebensentwürfen
● Lust auf konzeptionelle und politische Arbeit
● Bereitschaft zur Reflexion und zu einem kooperativen Führungsstil auf Augenhöhe

Wir bieten Ihnen:
● Ein solidarisches, unterstützendes Team und einen engagierten Vorstand über die Einarbeitung hinaus
● Externe Supervision, Führungscoaching und Fortbildungsmöglichkeiten
● Gestaltungsspielräume und die Chance, mit uns gemeinsam zu lernen und zu wachsen
● Vergütung analog TVöD

Wir wertschätzen Vielfalt.
Wir begrüßen daher alle Bewerbungen  unabhängig von sexueller Orientierung, Geschlechts­identität, ethnischer und sozialer Herkunft, Nationalität, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter und HIV-Status.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte bis zum 31.01.2026 per Email an schlerf@aids-hilfe-marburg.de (möglichst in einer PDF-Datei). Melden Sie sich bei Fragen gerne unter 06421-64523.

