Du willst 2026 mehr sehen als nur Sonne und Strand? Dann wird es Zeit, die ganz große Weltkarte aufzuschlagen. 2026 steht ganz im Zeichen authentischer Erlebnisse, spektakulärer Natur und intensiver Begegnungen  mit anderen schwulen Männern, die genauso ticken wie Du. Kerle.reisen hat wieder brandneue Gay-Gruppenreisen im Programm, die genau diesen Trend aufgreifen: weg vom Mainstream, hin zu Erlebnissen, die verbinden, begeistern und nachhaltig wirken.



Fernweh mit Tiefgang  Asien neu gedacht



Ein absolutes Highlight unter den neuen Reisezielen ist Bhutan. Kaum ein anderes Land steht so sehr für Achtsamkeit, Spiritualität und nachhaltiges Reisen. Statt Massentourismus erwartet dich hier eine Welt aus buddhistischen Klöstern, spektakulären Berglandschaften und einer Kultur, die Glück höher bewertet als Wachstum. Wandern zu abgelegenen Dzongs, Begegnungen mit Mönchen und stille Momente im Himalaya machen diese Reise zu einer Erfahrung, die weit über klassischen Urlaub hinausgeht. Mehr erfahren



Auch Indochina gehört zu den spannendsten Trendreisezielen 2026  vor allem für Männer, die Südostasien intensiv erleben möchten. Laos und Kambodscha öffnen Räume für Entschleunigung und Staunen: der Mekong, spirituelle Rituale in Luang Prabang und die monumentalen Tempelanlagen von Angkor. Direkt im Anschluss lässt sich Vietnam nahtlos anschließen  von der mystischen Halong-Bucht über UNESCO-Städte wie Hoi An bis zu den vibrierenden Metropolen Hanoi und Saigon. Zusammen entsteht eine große, zusammenhängende Reise durch eine der faszinierendsten Regionen der Welt. Mehr erfahren



Auch China steht für große Dimensionen  kulturell wie landschaftlich. Jahrtausendealte Geschichte, spirituelle Orte und moderne Megacities verschmelzen hier zu einer Reise voller Kontraste. Zwischen Verbotener Stadt, Großer Mauer und pulsierendem Stadtleben zeigt sich ein Land, das fordert, überrascht und nachhaltig beeindruckt. Mehr erfahren



Weite Horizonte & große Landschaften  Abenteuerreisen für Entdecker



Für 2026 zeichnet sich ein klarer Trend ab: Natur erleben, statt nur besichtigen. Kaum ein Land verkörpert das so eindrucksvoll wie Chile. Von der Atacama-Wüste über die Anden bis zu Gletschern und Fjorden im Süden ist diese Reise ein permanenter Perspektivwechsel. Die Weite, die Stille und die rohe Schönheit der Landschaft schaffen ein Gefühl von Freiheit, das lange nachwirkt. Mehr erfahren



Auch die Toskana begeistert auf ihre ganz eigene Art: sanfte Hügel, Zypressenalleen, historische Städte und mediterrane Kulinarik verschmelzen hier zu einem Erlebnis für alle Sinne. Ob gemütliche Wanderungen durch Weinberge, das Erkunden von Siena oder Florenz oder das Genießen regionaler Spezialitäten  die Toskana bietet intensive Momente zwischen Kultur, Natur und Dolce Vita. Mehr erfahren



Aktiv & draußen  Wandern als neue Form von Luxus



Aktivreisen gewinnen 2026 weiter an Bedeutung. Wandern bedeutet hier nicht Leistung, sondern Bewusstsein für Landschaft, Körper und Gemeinschaft  und genau das suchen immer mehr Kerle bei ihren Reisen. Besonders beliebt sind Ziele, die schnell und bequem mit der Bahn erreichbar sind: In den Ammergauer Alpen, dem Zillertal, Südtirol oder im Harz erwarten dich alpine Panoramen, klare Bergluft, gemütliche Hüttenmomente und beeindruckende Felsformationen. Ob kurze Tagesetappen oder ausgedehnte Touren durch dichte Wälder, diese Ziele kombinieren Naturerlebnis und Komfort ideal  perfekt für einen spontanen Aktivurlaub ohne lange Anreise. Mehr erfahren



Gleichzeitig stehen mediterrane Wanderregionen nach wie vor hoch im Kurs. In Andalusien oder Dalmatien lassen sich Sonne, Küste und ursprüngliche Landschaft schon früh im Jahr genießen  ideal, um den Sommer zu verlängern oder ihm sogar ein Stück voraus zu sein. Die Wege führen durch Schluchten, Olivenhaine, weiße Dörfer und entlang der Küste, immer mit dem mediterranen Lebensgefühl im Rücken. Hier trifft Aktivität auf Genuss, Natur auf Kultur und Entspannung auf Gemeinschaft  eine perfekte Mischung für alle, die Wanderurlaub mit Herz und Flair suchen. Mehr erfahren



Freiheit auf dem Wasser  neue Segelabenteuer mit Katamaran







Segeln bleibt auch 2026 eine der intensivsten Arten zu reisen. Gemeinsam an Bord leben, jeden Tag neue Buchten entdecken und den Rhythmus des Meeres spüren  das schafft Nähe und Entschleunigung zugleich. Gleichzeitig geht der Trend bei Kerlen immer stärker zu mehr Komfort: Die neuen Segelreisen sind überwiegend mit Katamaran, was großzügige Kabinen, stabile Plattformen und viel Platz an Deck bedeutet. Neue Trendziele sind die Ionischen Inseln mit ihrem klaren Wasser und entspannten Inselalltag sowie die Liparischen Inseln, wo Vulkanlandschaften, italienisches Dolce Vita und komfortables Segelabenteuer perfekt aufeinandertreffen. Mehr erfahren



Aktiv entspannen  Fitness & Wohlbefinden



Ein weiterer Trend: Reisen, die Körper und Geist gleichermaßen stärken. Aktiv- und Wellnessreisen, etwa auf Mallorca, verbinden Bewegung, gesunde Ernährung, Entspannung und Sonne. Kein Leistungsdruck, kein Vergleich  sondern bewusst Zeit für sich, in einer offenen und motivierenden Gruppe. Mehr erfahren



Was diese Gay-Trendreisen besonders macht



Alle neuen Reisen von Kerle.reisen folgen einem gemeinsamen Prinzip: intensiv statt oberflächlich, persönlich statt anonym. Gereist wird in kleinen Gruppen, mit Einzelzimmern, erfahrenen Reiseleitungen und sorgfältig ausgewählten Routen. Es geht um Begegnungen, Gespräche, gemeinsames Staunen  und um Erinnerungen, die bleiben.



Die Gay-Trendreiseziele 2026 sind jetzt online. Wer das kommende Jahr mit besonderen Momenten füllen möchte, findet hier Inspiration:

2026 ist bereit. Für neue Wege, neue Perspektiven  und Reisen, die wirklich etwas mit dir machen.



