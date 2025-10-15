Britney Spears stichelt gegen ihre Familie



Archivbild: Britney Spears im Jahr 2018 bei den GLAAD Media Awards (Bild: IMAGO / UPI Photo)

Heute, 00:37h 2 Min.

Die Weihnachtstage sind für viele eine Zeit der Familienharmonie  für Britney Spears (44) sind sie offenbar ein weiteres Kapitel im schwierigen Verhältnis zu ihren Angehörigen. Am 28. Dezember meldete sich die "Gimme More"-Sängerin mit einem Instagram-Post zu Wort, der an Sarkasmus kaum zu überbieten war.



Zu einem Foto eines Weihnachtsbaums schrieb Spears: "Frohe verspätete Weihnachten an meine wunderbare Familie, die mich nie respektlos behandelt, mir geschadet oder jemals irgendetwas völlig Inakzeptables getan oder unvorstellbares Trauma verursacht hat, das man nicht reparieren kann..." Die bittere Ironie dieser Zeilen dürfte niemandem entgehen.



"Ich werde euch bald überraschen"



Doch damit nicht genug: Die Sängerin kündigte ihrer Familie einen Besuch an, der wenig nach herzlicher Umarmung klingt. "An meine liebe, süße, unschuldige Familie es tut mir so leid, dass ich dieses Weihnachten beschäftigt war, aber ich werde definitiv auftauchen und euch bald überraschen Ich kann es kaum erwarten". Den Post beendete sie mit Grüßen an ihre siebenjährige Nichte Ivey, die Tochter ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (34): "Ich will dich nur halten, mein Liebling."

Der Hintergrund der bissigen Worte: Während Britney das Fest mit ihrem jüngeren Sohn Jayden (19) verbrachte, feierte ihr älterer Sohn Preston (20) Weihnachten mit Großmutter Lynne und Tante Jamie Lynn in Louisiana. Die "Zoey 101"-Darstellerin teilte ein Foto der Familienfeier auf Instagram, das neben Preston auch ihre Töchter Maddie (17) und Ivey zeigte.

Das komplizierte Verhältnis zu ihrer Familie ist kein Geheimnis. Zumindest das Verhältnis zu Jayden scheint sich entspannt zu haben, er verbrachte die Feiertage an Britneys Seite. Eine Quelle verriet "People": "Britney hatte viel Spaß beim Feiern mit Jayden  es war ein ganz besonderes Weihnachtsfest." (cw/spot)