Beyoncé ist jetzt Milliardärin

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56343
  • Heute, 12:06h 2 Min.

Beyoncé (Bild: Raph_PH / wikipedia)

US-Sängerin Beyoncé gehört laut dem Magazin "Forbes" zu den vermögendsten Musiker*­innen der Welt. Der 44-jährige Pop-Superstar habe sich 2024 neu erfunden und mit "Cowboy Carter" ein Countryalbum veröffentlicht, das neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnet habe  darunter eine Weihnachts-Halbzeitshow bei der NFL sowie die weltweit umsatzstärkste Konzerttournee des Jahres 2025, hieß es in einem Beitrag des Magazins.

All das habe ihr laut "Forbes" einen weiteren Titel von besonderem Rang eingebracht: den der Milliardärin. Damit gehöre Beyoncé nun zu einem exklusiven Kreis von Prominenten, deren Vermögen in jüngster Vergangenheit zehnstellig geworden ist. Von den 22 Milliardär*­innen unter den Entertainer*­innen, die das Magazin laut eigenen Worten identifiziert hat, sei fast die Hälfte erst in den vergangenen drei Jahren neu aufgenommen worden.

Beyoncé sei erst die fünfte Person aus dem Musikbusiness in diesem Kreis  neben ihrem Ehemann Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna. Unter Einberechnung ihrer Tournee-Einnahmen sowie der Erlöse aus ihrem Musik-Katalog und Sponsoringverträgen in diesem Jahr schätzt "Forbes", dass Beyoncé in diesem Jahr etwa 148 Millionen US-Dollar (126 Millionen Euro) brutto verdiente. Nur zwei andere Musiker*­innen seien weltweit besser bezahlt worden.

Auf welche Summe genau das Magazin das Vermögen der Musikerin schätzt, ging aus dem Beitrag nicht hervor. Milliardärs-Charts bedienen sich zumeist öffentlich zugänglicher Informationen zu Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien, Kunstobjekten und anderen Luxusgütern. Die Angaben gelten als nicht exakt und sind teilweise auch umstritten. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Beyoncé
11.12.25 | Starpower
Met Gala: Beyoncé, Nicole Kidman und Venus Williams als Gastgeberinnen
27.11.25 | Star in der Musikwelt
Designerin Pam Hogg ist tot: Rihanna und Lady Gaga trugen ihre Mode
13.08.25 | "Beyoncé Bowl"
Für ihr Netflix-Special: Beyoncé erhält ihren ersten Emmy
05.08.25 | Instagram-Video
Spekulationen über nächstes Album von Beyoncé
29.07.25 | Über 400 Millionen Dollar eingespielt
Beyoncé bricht mit "Cowboy Carter"-Tour weiteren Rekord
19.07.25 | "Künstlerin der Spitzenklasse"
Miley Cyrus vergleicht Beyoncé mit Prince und Michael Jackson
Neu auf queer.de
Bild des Tages
Rosa Karneval 2026: "Aufbruch nach Queertopia"
"Forbes"-Liste
Beyoncé ist jetzt Milliardärin
Netflix-Serie
"Stranger Things": Homophobe Kampagne nach Coming-out
Regensburg
CSD-Sprecher falsch zitiert: Presserat missbilligt "Mittelbayerische"
Video des Tages
Netflix präsentiert Take-That-Doku über Aufstieg und Comeback
Jahresrückblick, Teil X
In Memoriam 2025
Gewinnspiel
Sherlock Holmes  Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs
Aufklärung von anno dazumal
Homo­sexuelle als "Enterbte des Liebesglückes"