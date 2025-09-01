Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56344

Gesetzentwurf eingebracht

Polens Regierung will eingetragene Partnerschaften ermöglichen

Polen gehört zu den letzten EU-Staaten, die lesbische und schwule Paare rechtlich nicht anerkennen. Jetzt gibt es zumindest einen schwachen Regierungs-Entwurf für eingetragene Partnerschaften  mit wenig Chancen.


"Love is Love": Zwei Männer bei der Pride-Demo am 14. Juni 2025 in Warschau (Bild: IMAGO / SOPA Images)
  • Gestern, 20:16h 2 Min.

Die pro-europäische Regierung in Polen hat am Dienstag einen Entwurf für ein Gesetz ins Parlament eingebracht, das eingetragene Partnerschaften  für hetero- wie homosexuelle Paare  ermöglichen würde. Der Gesetzentwurf würde Paaren unter anderem Zugang zu medizinischen Daten des jeweils anderen gewähren. Zudem würde er das Erben von Vermögen und eine gemeinsame Steuererklärung ermöglichen.

Das Gesetz ist das bislang größte legislative Vorhaben zur Stärkung von LGBTI-Rechten in dem katholischen Land. Der Entwurf der Regierung würde allerdings weder das Tragen eines gemeinsamen Nachnamens noch die Adoption von Kindern ermöglichen.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Ministerin spricht von "historischem Moment"


Gleichstellungsministerin Katarzyna Kotula (Bild: Europaparlament / wikipedia)

Die polnische Gleichstellungsministerin Katarzyna Kotula, eine der Autor*­innen des Gesetzentwurfs, bezeichnete den Schritt als "historischen Moment".

Konservative in Polen, von denen viele mit der katholischen Kirche verbunden sind, greifen seit langem Maßnahmen zum Schutz von LGBTI-Rechten als "Genderideologie" an, die von ausländischen Kräften unterstützt werde.

Selbst wenn die Abgeordneten dem Gesetz zustimmen, droht es vom rechtskonservativen Präsidenten Karol Nawrocki blockiert zu werden. Er hatte in der Vergangenheit angekündigt, jedes Gesetz zu blockieren, das den durch die Verfassung geschützten Status der Heirat untergrabe.

- w -

Mehrheit der Bevölkerung gegen die Ehe für alle

Polen gehört neben Bulgarien, Rumänien und der Slowakei zu den letzten EU-Staaten, die bislang weder gleichgeschlechtliche Ehen noch eingetragene Lebenspartnerschaften legalisiert haben.

Während laut einer in diesem Jahr vorgenommenen Umfrage des Meinungsinstituts Ipsos nur 31 Prozent der Menschen in Polen die Öffnung der Ehe für alle Paare unterstützen, befürworten 62 Prozent die gesetzliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen eingetragenen Lebenspartnerschaften. (cw/AFP)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Polen
26.11.25 | Reaktionen
Queer­beauftragte begrüßt EuGH-Entscheidung zu Ehe für alle
25.11.25 | Europäischer Gerichtshof
Urteil: Polen muss in Deutschland geschlossene gleich­geschlechtliche Ehe anerkennen
20.10.25 | Lebenspartnerschaftsgesetz
Polen: Regierung will gleich­geschlechtliche Paare anerkennen, Präsident ist dagegen
15.10.25 | Wirtschaftssenatorin in Warschau
"Du kannst so lieben, wie du willst": Giffey verteidigt Berlin gegen Kritik
22.09.25 | Warschau
Ein Besuch in Polens erstem queeren Museum
01.09.25 | Polen
Wegen Beziehung mit inter­geschlechtlicher Frau: Politiker verlässt rechte Partei
-w-
Neu auf queer.de
Im Interview mit Anna-Maria Zivkov
ZDF-Silvestershow in Hamburg: Kerstin Ott freut sich auf neue Kulisse
Zurück zu platinblond
Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren
Gesetzentwurf eingebracht
Polens Regierung will eingetragene Partnerschaften ermöglichen
Bild des Tages
Rosa Karneval 2026: "Aufbruch nach Queertopia"
"Forbes"-Liste
Beyoncé ist jetzt Milliardärin
Netflix-Serie
"Stranger Things": Homophobe Kampagne nach Coming-out
Regensburg
CSD-Sprecher falsch zitiert: Presserat missbilligt "Mittelbayerische"
Video des Tages
Netflix präsentiert Take-That-Doku über Aufstieg und Comeback