Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren



Archivfoto aus dem Jahr 2020: Ellen DeGeneres ist wieder blond (Bild: IMAGO / ABACAPRESS)

Gestern, 20:47h 2 Min.

Ellen DeGeneres (67) hat sich rund nach einem Jahr von ihren grauen Haaren verabschiedet. Die lesbische Moderations-Ikone ist nun wieder zu ihrer ikonischen blonden Haarfarbe zurückgekehrt.



Das US-Magazin "People" veröffentlichte Bilder der 67-Jährigen, die am 27. Dezember in ihrer früheren Heimat Montecito in Kalifornien entstanden. Dort wurde sie gemeinsam mit Ehefrau Portia de Rossi (52) gesichtet. DeGeneres' hatte ihre grauen Haare dabei wieder gegen ihr charakteristisches Blond eingetauscht, das sie jahrzehntelang getragen hatte. Sie wurde mit einem fransigen Haarschnitt in einem Platinblond gesichtet. Dazu kombinierte sie ein lässiges Outfit bestehend aus einem weißen T-Shirt, dunklen Jeans, einer olivgrünen kurzen Jacke und weißen Sneakers.

Nach England-Umzug wurde ihr Haar grauer

DeGeneres und De Rossi waren im November 2024 nach der US-Präsidentschaftswahl nach Großbritannien gezogen (queer.de berichtete). In der beliebten Cotswolds-Region fanden sie ein Haus. Kurz nach dem Umzug wurde DeGeneres, deren beliebte Talkshow 2022 endete, mit einer neuen, natürlicheren Haarfarbe gesichtet. In einem gemeinsamen Instagram-Posting vom 13. November 2024, der vom britischen Pub "The Farmer's Dog" und der Singer-Songwriterin Natalie Imbruglia veröffentlicht wurde, genoss sie zusammen mit ihrer Frau und Freund*innen ein intimes Live-Musikkonzert. Vor allem ihre Haare sorgten für einen Hingucker: Denn anstelle ihrer gewohnten platinblonden Haare trug die Komikerin diesmal einen kürzeren, bereits dunkleren Look.



Im Januar 2025 zeigte sie sich dann in Montecito mit ergrauendem Haar. Auch im September war der Silber-Look noch bei einem Paris-Besuch aktuell. (cw/spot)