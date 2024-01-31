ZDF-Silvestershow in Hamburg: Kerstin Ott freut sich auf neue Kulisse

Gestern, 21:06h 4 Min.

Von Berlin nach Hamburg: "Silvester in Concert  Willkommen 2026" steigt am 31. Dezember erstmals in der HafenCity (ZDF, live ab 20:15 Uhr). Die Moderator*innen Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) begrüßen dazu Stars wie Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Blue, DJ Felix Jaehn, Rapper Das Bo und Lotto King Karl. Auch die lesbische Sängerin Kerstin Ott (43) und Nachwuchskünstlerin Anna-Maria Zivkov (26) stehen morgen Abend auf der Bühne in der Hansestadt. Worauf sie sich besonders freuen und was sie sich von 2026 erhoffen, haben die beiden Sängerinnen der Nachrichtenagentur spot on news verraten.



Wie finden Sie den Ortswechsel von "Silvester in Concert  Willkommen 2026"?



Kerstin Ott: Ich finde es schön, meiner Meinung könnte es ruhig jedes Jahr von Stadt zu Stadt wechseln. Ich glaube, dass wäre auch für das Publikum toll.



Anna-Maria Zivkov: Ich bin immer für ein bisschen Abwechslung und finde die Location dieses Jahr in Hamburg mega! Allein die Bühne ist total beeindruckend.



Worauf freuen Sie sich besonders?



Ott: Ich freue mich total auf die neue Kulisse und natürlich auch auf die ganze Party mit den Kollegen.



Zivkov: Ich freue mich riesig, dass ich mit dieser Show meinen Kindheitstraum verwirklichen darf. Ich habe die Show immer selbst verfolgt und jetzt ein Teil davon zu sein, ist etwas ganz besonderes für mich. Die Vorstellung gemeinsam mit allen tollen Menschen, Kolleginnen und Kollegen auf einer schwimmenden Bühne live ins neue Jahr zu starten, macht den Moment einfach magisch. So kann man nur wunderbar ins neue Jahr starten!

Was erwartet das TV-Publikum?



Zivkov: Es erwartet euch eine richtig coole Show! Mit einem abwechslungsreichen Programm, vielen tollen Künstlern, frischem Wind und super Stimmung.



Ott: Eine tolle, moderne Show, Freude und Party!



Sie rutschen ja quasi arbeitend ins neue Jahr. Können Sie sich dennoch am Rande der Show ein paar private Momente schaffen? Wie sehen diese aus?



Ott: Ich freue mich total dabei zu sein, wir feiern zu Hause immer ziemlich ruhig, weil wir das Böllern so schrecklich finden. Deswegen nutzen wir immer gern die Möglichkeit, mit den Menschen zusammen zu feiern. Als Arbeit empfinde ich das an diesem Abend nicht wirklich.



Zivkov: Für mich ist das auch keine Arbeit sondern genau das, was ich am meisten liebe. Ich beende mein Jahr mit dem, was mir am meisten Freude bereitet, singend auf der Bühne. Schöner könnte ich nicht ins neue Jahr starten und ich kann es kaum erwarten.



Welche Silvesterrituale haben Sie normalerweise?



Ott: Gut essen und Spiele spielen. Einfach zusammen Zeit verbringen und quatschen, Musik hören.



Zivkov: Tatsächlich läuft immer die ZDF-Silvestershow, deshalb ist es so besonders, mit dabei zu sein. Ansonsten feiere ich immer mit meinen Liebsten, gutem Essen und viel Party ins neue Jahr. Ich habe gelesen, dass man um Punkt 0 Uhr zwölf Trauben essen soll, um Mister Right zu treffen, vielleicht probiere ich es dieses Jahr mal aus!



Sie beide verbindet eine besondere Geschichte: Kerstin Ott hat Anna-Maria Zivkovs Song "Ich glaub an dich" geschrieben. Was macht dieses Lied aus?



Zivkov: Ich fühle mich total geehrt, einen Song aus Kerstins Feder zu singen. "Ich glaub an dich" ist ein Song, der mir unglaublich viel bedeutet. Er zeigt, wie wichtig es ist, an seinen Träumen festzuhalten und Menschen um sich zu haben, die einem Halt geben. Dieser Song schenkt so viel Mut und ist für mich der emotionalste Song auf meinem Album "Forever".



Ott: Neben ihrer Stimme, ihrem Auftreten und der Präsenz ist Anna-Maria eine sehr liebenswürdige und fleißige Künstlerin. Ich wünsche ihr für die Zukunft das Allerbeste, sie wird ihren Weg gehen!



Frau Ott, Sie haben damit zum ersten Mal einen Song für eine andere Künstlerin geschrieben. Wollen Sie das in Zukunft weiterverfolgen?



Ott: Das kann ich mir sehr gut vorstellen.

Mit welchen Vorsätzen starten Sie noch ins Jahr 2026?



Zivkov: Für 2026 habe ich mir vorgenommen unbedingt meinen Führerschein zu machen. Außerdem möchte ich weiter an neuer Musik arbeiten und mich mehr im Songwriting einbringen. Mehr Sport steht natürlich auch auf meiner Liste  so wie jedes Jahr.



Ott: Vorsätze finde ich immer doof, die setzen einen nur unter Druck. Ich starte am liebsten mit einem freien Kopf ins neue Jahr.



Was steht für Sie im neuen Jahr an? Worauf freuen Sie sich?



Ott: Ich werde 2026 wieder sehr viel im Studio arbeiten, texten und neue Songs singen. Einige Shows ohne Band werde ich spielen und mich auf einige neue Projekte vorbereiten und hoffentlich auch viel Zeit draußen an der frischen Luft verbringen!



Zivkov: 2026 wird sehr spannend: viele neue Projekte, neue Musik, tolle Shows und Festivals. Ich freue mich riesig darauf und bin mir sicher, dass es ein tolles Jahr wird.