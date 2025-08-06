https://queer.de/?56348
Jahresrückblick, Teil XI
Die populärsten queer.de-Geschichten des Jahres 2025
Dieses Jahr haben wir euch 365 Tage lang mit Geschichten über Politik, Religion, Kultur, Klatsch und andere Themen versorgt. Hier verraten wir, welche Storys euch am meisten interessiert haben.
Die 25 meistgeklickten Storys des Jahres:
1. 30.06.2025, 249.874 Aufrufe
Bildungsministerium verhängt Genderverbot
Bildungsministerin Karin Prien (Bild: Dominik Butzmann / photothek)
2. 24.02.2025, 163.880 Aufrufe
So queer ist der neue Bundestag
(Bild: Deutscher Bundestag / Thomas Köhler / photothek)
3. 15.01.2025, 142.441 Aufrufe
Queerfeindlicher Rechtsextremist Sven Liebich hat Geschlechtseintrag ändern lassen
(Bild: IMAGO / Hanno Bode)
4. 18.08.2025, 129.944 Aufrufe
Klöckner hofiert Hetzportal "Nius"
5. 14.08.2025, 111.814 Aufrufe
"Das Kanu des Manitu": Nicht wirklich was dazugelernt
6. 29.10.2025, 108.608 Aufrufe
Wegen Regenbogenfahnen: Syrische Influencerin verlässt Dänemark
7. 18.03.2025, 70.775 Aufrufe
ESC-Favorit JJ: "Ich freue mich, die queere Community zu repräsentieren"
8. 18.05.2025, 68.043 Aufrufe
JJ: Wer ist der neue queere Star aus Österreich?
9. 28.04.2025, 65.969 Aufrufe
Sie hält homosexuelle Paare für "nicht normal": Reiche wird Bundesministerin
10. 12.01.2025, 56.498 Aufrufe
Schwules Leben vor 100 Jahren: Morde und Gewalttaten
11. 01.09.2025, 48.436 Aufrufe
Wegen Beziehung mit intergeschlechtlicher Frau: Politiker verlässt rechte Partei
12. 28.04.2025, 42.295 Aufrufe
Ab sofort gelten Klo-Verbote für trans Menschen in Großbritannien
13. 27.04.2025, 41.318 Aufrufe
Ordnungsamt und Polizei lösen CSD Schönebeck auf
14. 26.08.2025, 40.774 Aufrufe
Ein Meilenstein queerer Repräsentation im deutschen Fernsehen
15. 06.09.2025, 33.828 Aufrufe
Ehe-Aus? Jochen Schropp ist "weder in einer Partnerschaft noch Single"
16. 06.08.2025, 31.852 Aufrufe
Kameraden vergewaltigt? Zwei frühere Bundeswehr-Soldaten vor Gericht
17. 27.03.2025, 27.411 Aufrufe
Ein Jahr Genderverbot in Bayern: Symbolpolitik mit Nebenwirkungen
18. 04.11.2025, 26.704 Aufrufe
Historische Wahl: Der erste schwule "Sexiest Man Alive 2025"
19. 28.11.2025, 26.136 Aufrufe
"Heated Rivalry" die heißeste Serie des Jahres
20. 11.07.2025, 25.593 Aufrufe
Die Rückkehr der "Transvestiten-Karteien" muss verhindert werden
21. 29.12.2025, 23.363 Aufrufe
Die 15 bedeutendsten Coming-outs des Jahres 2025
22. 21.02.2025, 20.689 Aufrufe
Auf dem "Highway to Hell": Die PR-Strategie von Alice Weidel und Sarah Bossard
23. 02.03.2025, 20.624 Aufrufe
Trauer um Pornolegende Tim Kruger
24. 09.02.2025, 20.513 Aufrufe
Schwules Leben vor 100 Jahren: Zeitschriften und Kneipen
25. 29.04.2025, 20.277 Aufrufe
Designierter Kulturstaatsminister spricht sich gegen Coming-outs aus
Die zehn populärsten Bilder des Tages:
1. 09.05.2025, 7.163 Aufrufe
So umgeht Salt Lake City das Verbot von Pride-Flaggen
2. 07.05.2025, 6.454 Aufrufe
Nackt und schwul im ärmsten Land Europas
3. 26.02.2025, 6.421 Aufrufe
Kirche und CDU empört über Kölner Karnevalswagen
4. 05.07.2025, 5.519 Aufrufe
Die Flagge weht: Klingbeil ignoriert Dobrindt-Erlass
5. 03.01.2025, 5.245 Aufrufe
Tim und Micha: "Wir machen es gerne draußen"
6. 10.01.2025, 4.844 Aufrufe
Nackt im Krieg: Die schwulen Männer von Odessa
7. 12.08.2025, 4.655 Aufrufe
Wenn nackte Körper zu Kunstwerken werden
8. 09.07.2025, 4.493 Aufrufe
In dieser Metropole zogen sich alle Models nackt aus
9. 25.04.2025, 4.435 Aufrufe
"Lust sollte raffiniert sein": Schwule Sinnlichkeit auf 100 Seiten
10. 16.08.2025, 4.407 Aufrufe
Ein schwuler Teenager beim US Marine Corps
Die zehn populärsten Videos des Tages:
1. 16.11.2025, 26.152 Aufrufe
Wenn Emotion und Biochemie miteinander verschmelzen
2. 31.05.2025, 5.428 Aufrufe
Queerfeindlichkeit verkleidet als Kinderschutz
3. 05.05.2025, 4.297 Aufrufe
So schweißtreibend und queer wird die neue Serie "Olympo"
4. 24.07.2025, 3.780 Aufrufe
Deshalb hat der SPD-General das gleiche Tattoo wie sein trans Bruder
5. 15.02.2025, 3.280 Aufrufe
Schwule Liebe in der Surfer-Szene
6. 30.10.2025, 3.189 Aufrufe
Unvergessliche Bilder einer "Homoheilung"
7. 26.03.2025, 3.161 Aufrufe
Trailer-Premiere: "Perfect Endings"
8. 27.05.2025, 3.109 Aufrufe
Are you ready to go deep?
9. 21.03.2025, 3.082 Aufrufe
Doku gibt Einblicke in das Leben von Nick und Aaron Carter
10. 20.12.2025, 3.071 Aufrufe
"Wenn nichts mehr geht, dann Gran Canaria" jetzt fürs Heimkino
Die zehn Artikel mit den meisten Reaktionen bei Facebook:
1. 28.04.2025, 141 Reaktionen
Sie hält homosexuelle Paare für "nicht normal": Reiche wird Bundesministerin
(Bild: Verband kommunaler Unternehmen)
2. 04.01.2025, 104 Reaktionen
Absolute Mehrheit für Queerfeindlichkeit
3. 30.09.2025, 99 Reaktionen
Frankenberg: Europa-Regenbogenflagge an Schule geklaut
4. 17.04.2025, 90 Reaktionen
Queere Menschen "Satansbrut" genannt: AfD-Politikerin verurteilt
5. 30.06.2025, 89 Reaktionen
Bildungsministerium verhängt Genderverbot
6. 06.02.2025, 81 Reaktionen
Kristin Davis: Das sagt sie über ihre Beziehung zu Kim Cattrall
7. 25.04.2025, 80 Reaktionen
CSD-Saison beginnt: Hasskriminalität wird immer mehr zum Problem
8. 27.04.2025, 79 Reaktionen
Ordnungsamt und Polizei lösen CSD Schönebeck auf
9. 18.07.2025, 78 Reaktionen
CSD Berlin: Stadtfest beginnt in aufgeheizter politischer Atmosphäre
10. 22.11.2025, 77 Reaktionen
EU-Verfahren gegen Slowakei nach queerfeindlicher Verfassungsänderung
Relevante Schlagworte 2025:
Trans* +++ CSD-Saison 2025 +++ Donald Trump +++ Eurovision Song Contest +++ AfD +++ CDU/CSU +++ Regenbogenfahne +++ Römisch-katholische Kirche +++ Nichtbinär +++ LGBTI-feindliche Gewalt in Berlin +++ Selbstbestimmungsgesetz +++ Kulturkampf um Trans in den USA +++ Bundestagswahl 2025 +++ Fußball +++ RTL Deutschland +++ Lesben +++ Ungarn +++ Netflix +++ Friedrich Merz +++ Julia Klöckner +++ Schule +++ Queer Cinema Classics +++ CSD Berlin +++ HIV/Aids +++ Tokio Hotel +++ Österreich +++ Großbritannien +++ Heidi Klum +++ Europäische Union +++ Geschlechtergerechte Sprache +++ Lady Gaga +++ Ich bin ein Star... +++ Studien, Umfragen und wissenschaftliche Untersuchungen +++ Gendersternchen +++ Taylor Swift +++ Nationalsozialismus +++ Sachsen-Anhalt +++ Bündnis 90/Die Grünen +++ Intergeschlechtlichkeit +++ Militär +++ Queerbeauftragte*r der Bundesregierung +++ Frankreich +++ Russland +++ Brandenburg +++ Sex and the City +++ Sam Dylan +++ Evangelische Kirche +++ Sachsen +++ Israel +++ Oziel Inácio-Stech +++ Promis kommen raus +++ Rosenstolz +++ Regenbogenfamilien +++ Nordrhein-Westfalen +++ Online-Dating +++ Baden-Württemberg +++ Artikel 3 +++ Italien +++ Bayern +++ Liebich
Die relevantesten Tags:
trans +++ donald trump +++ afd +++ berlin +++ eurovision song contest +++ regenbogenfahne +++ selbstbestimmungsgesetz +++ polizeibericht +++ friedrich merz +++ csd +++ julia klöckner +++ katholische kirche +++ cdu +++ coming-out +++ queer cinema classics +++ ungarn +++ fußball +++ sbgg +++ rtl +++ csd berlin +++ netflix +++ bundestag +++ bundestagswahl +++ queer cinema +++ homophobe gewalt +++ österreich +++ großbritannien +++ nichtbinär +++ homophobie +++ bill kaulitz +++ schule +++ esc +++ neonazis +++ sachsen-anhalt +++ queerfeindliche gewalt +++ rechtsextremismus +++ queerfeindlichkeit +++ geschlechtergerechte sprache +++ spd +++ militär +++ alice weidel +++ hamburg +++ heidi klum +++ dokumentarfilm +++ nachruf +++ mord +++ esc 2025 +++ evangelische kirche +++ israel +++ sven liebich +++ regenbogenflagge +++ dschungelcamp +++ ard +++ pierre sanoussi-bliss +++ csd-verbot +++ zdf +++ joyn +++ gntm +++ köln +++ ich bin ein star
Die fünf populärsten Votings:
1. 6.209 Stimmen, 11.08.-18.08.2025
Wirst du dir "Das Kanu des Manitu" im Kino anschauen?
2. 4.262 Stimmen, 18.08.-25.08.2025
Sollte Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin zurücktreten?
3. 2.219 Stimmen, 20.01.-27.01.2025
Wie besorgt bist du über die zweite Amtszeit von Donald Trump?
4. 1.788 Stimmen, 24.02.-03.03.2025
Union stärkste Kraft, gefolgt von AfD und SPD: Wie bewertest du den Ausgang der Bundestagswahl aus queerer Sicht?
5. 1.766 Stimmen, 07.07.-14.07.2025
Nach Klöckners Fahnen-Verbot und dem Zirkuszelt-Vergleich von Kanzler Merz: Gehört die Union noch auf den CSD?
Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Dennis, Micha, Nick und Norbert. Wir hoffen, euch im neuen Jahr wiederzusehen unser Vorsatz ist, euch auch 2026 wieder spannende und bewegende Geschichten zu liefern.