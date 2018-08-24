Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56350

Aserbaidschan

Baku: Über 100 Festnahmen bei Razzia in queerem Club

Die Organisation ILGA Europe zeigte sich tief besorgt über Berichte, die Menschen seien von der Polizei misshandelt, schikaniert und erpresst worden.


Das nächtliche Baku (Bild: redpuma / unsplash)

  • Heute, 05:19h 2 Min.

Baku

In Aserbaidschan sollen am Samstag über 100 Menschen in einem queeren Club festgenommen worden sein. Das berichten mehrere Medien wie OC Media unter Verweis auf die queere Instagram-Seite "Qiy Vaar!". Festgenommene gaben demnach an, von der Polizei körperlich misshandelt, schikaniert und erniedrigend behandelt worden zu sein.

Bei der Razzia am Samstagabend im Zentrum der Hauptstadt Baku sollen Beamte unter anderem Bestechungsgelder zwischen 50 und 100 Manat (25 bis 50 Euro) gefordert und "erniedrigende Ausdrücke und Drohungen" ausgesprochen haben. Die Gelder seien teils unter angedrohter oder ausgeführter Gewalt eingefordert worden. Einer Frau seien die Haare abgeschnitten und einer anderen Person ein Zahn ausgeschlagen worden, so die Instagram-Seite unter Berufung auf Augenzeug*­innen. Auch von sexueller Gewalt gegenüber mindestens einer Person ist die Rede.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Die Festgenommenen seien zu einer Wache gebracht worden, wo sie zunächst lange in der Kälte auf der Straße hätten stehen müssen, so "Qiy Vaar!". Die Beamten hätten ihre Daten, Fingerbadrücke und Fotos erfasst und mit Gerichtsvorladungen gedroht. Auch Angehörige seien später schikaniert worden, dabei sei Eltern teilweise gesagt worden, dass man die Kinder aus einem "unmoralischen Schwulenclub" geholt habe.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Bereits 2019 und 2017 war es in Aserbaidschan zu Massenfestnahmen queerer Menschen durch die Polizei gekommen. Die Organisation ILGA Europe zeigte sich am Dienstag tief besorgt über die Berichte: "Wir solidarisieren uns mit der LGBTI-Community in Aserbaidschan und unterstützen die Forderung unserer Mitgliedsorganisation 'Qiy Vaar!' nach einer dringenden Untersuchung und einer öffentlichen Stellungnahme der Behörden. Die Menschenrechte und die Würde aller Menschen in Aserbaidschan müssen gewahrt werden."

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Aserbaidschan wurde Europäer*innen vor allem durch den Eurovision Song Contest 2012 näher bekannt, für das das an Öl und Gas reiche Land seine Hauptstadt herausputzte. Danach verschlechterte sich die Lage für Menschenrechtsaktivist*innen wieder, und auch für LGBTI wurde es in dem autoritäten Regime unter Präsident Ilham Aliyev nicht besser. 2014 erhängte sich in Baku ein 20-jähriger LGBTI-Aktivist an einer Regenbogenflagge (queer.de berichtete). In der aktuellen Rainbow Map von ILGA Europe liegt das Land auf dem vorletzten Platz zwischen der Türkei und Russland. (nb)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Baku
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Schwerpunkt Aserbaidschan
01.08.22 | Aserbaidschan
Neuneinhalb Jahre Haft für brutalen Mord an queerem Journalisten
23.02.22 | Aserbaidschan
Baku: Queerer Journalist und Aktivist durch Vetter getötet
02.07.21 | Neuerliches Einknicken
UEFA verbietet Regenbogenwerbung
03.10.20 | Interview
"Mehr Akzeptanz bedeutet weniger Diskriminierung"
04.04.19 | Repression
Aserbaidschan: Entsetzen über erneute Massenfestnahme queerer Menschen
24.08.18 | Kanzlerin im Südkaukasus
Grüne: Merkel muss in Aserbaidschan für LGBTI-Rechte einstehen
-w-
Neu auf queer.de
Meursault, der gleichgültige Mörder
François Ozon gibt dem Opfer einen Namen
Kommentar
Minderheiten-Rechte fallen zuerst, bevor es ans große Ganze geht
Aserbaidschan
Baku: Über 100 Festnahmen bei Razzia in queerem Club
Video des Tages
"Stranger Things": Neuer Trailer zum großen Finale
Jahresrückblick, Teil XI
Die populärsten queer.de-Geschichten des Jahres 2025
Gewinnspiel
Freitickets für die Liveübertragung von "La traviata"
Im Interview mit Anna-Maria Zivkov
ZDF-Silvestershow in Hamburg: Kerstin Ott freut sich auf neue Kulisse
Zurück zu platinblond
Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren