  • Gestern, 20:33h 1 Min.

Jean Paul Gaultier unterstützt Heidi Klum bei der Auswahl der Models (Bild: ProSieben / Daniel Graf)

Der Starttermin für die 21. Staffel der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) steht fest: Ab Mittwoch, 11. Februar, können Zuschauer*­innen wieder sehen, wie sich Nachwuchsmodels um einen Einzug in die Show von Heidi Klum bewerben. Das Datum gab der Sender ProSieben bekannt, der gemeinsam mit der Streamingplattform Joyn die Sendung ab 20.15 Uhr zeigt.

Der Sender kündigte zugleich eine "schöne besondere Neuerung" an: Die Staffel startet zunächst mit der Ausstrahlung der offenen Castings der Männer. Einen Tag später, am Donnerstag, treten demnach die Frauen auf die GNTM-Bühne.

Bei den Castings müssen sich die Kandidat*­innen nicht nur vor Klum beweisen, sondern stellen sich laut Mitteilung auch dem Urteil eines bekannten schwulen Modeschöpfers. Dazu heißt es von Klum: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models." Sie freue sich auf die 21. Staffel: "Und ja  diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!" (cw/dpa)

