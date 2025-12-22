Deutsche Weinkönigin: Männliche Bewerber sind "ermutigend"

Heute, 04:52h 1 Min.



Weinkönigin Anna Zenz (Bild: DWI)

Deutschlands Weinkönigin Anna Zenz (24) hat die zunehmende Zahl männlicher Bewerber bei Wahlen um eine Weinkrone als "positiv und ermutigend" bezeichnet. "Die Entwicklung zeigt, dass Weinbegeisterung, Fachwissen und Engagement heute unabhängig vom Geschlecht wahrgenommen werden", sagte Zenz der Deutschen Presse-Agentur. Jede Person bringe ihre ganz eigenen Perspektiven und Stärken mit ein.



"Entscheidend sollte immer die Persönlichkeit, die Kompetenz und die Leidenschaft für den deutschen Wein sein. Die Öffnung der Wettbewerbe macht diese zeitgemäß und spiegelt die Vielfalt unserer Branche wider."



Zenz war im September 2025 im pfälzischen Neustadt/Weinstraße zur 77. Deutschen Weinkönigin gewählt worden und vertritt ein Jahr lang rund 15.000 Winzer*­innen. Am Sonntag (4.1.) ist die studierte Betriebswirtin aus dem Anbaugebiet Mosel 100 Tage im Amt.



Die Weinbranche stehe vor großen Herausforderungen, sagte Zenz. "Veränderte Konsumgewohnheiten, steigende Kosten und der Klimawandel verlangen Anpassungsfähigkeit." Gleichzeitig erlebe sie eine sehr innovative und engagierte Weinwirtschaft. "Themen wie Qualität, Nachhaltigkeit, Herkunft und bewusster Genuss gewinnen an Bedeutung", meinte sie. Die Branche betrachte die Herausforderungen auch als Chance, sich neu aufzustellen.



Die ersten 100 Tage im Amt nannte die Weinkönigin "sehr bereichernd und ereignisreich". Besonders begeistert habe sie die Bandbreite der Aufgaben und Begegnungen  von politischen Gesprächen über Fachveranstaltungen bis zum direkten Austausch mit Verbraucher*­innen. (cw/dpa)