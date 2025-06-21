The only gay in the camp: Hubert Fella im Dschungel

Heute, 09:53h 3 Min.

Der Countdown läuft: Am 23. Januar 2026 schickt RTL wieder zwölf mehr oder weniger prominente Gesichter in den australischen Busch. Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" verspricht unter dem Motto "TV-Marathon des Jahres" 17 Tage voller Ekel-Prüfungen, Tränen und Triumphe. Jetzt stehen die Teilnehmer*innen fest  und die Mischung hat es in sich.



Allen voran sorgt ein Name für Gesprächsstoff: Musiker Gil Ofarim wagt den Gang ins Camp. Der 43-Jährige, der zuletzt vor allem durch seinen Gerichtsprozess Schlagzeilen machte, will sich offenbar von einer anderen Seite zeigen. Ebenfalls dabei: Simone Ballack (49), Ex-Frau von Fußball-Legende Michael Ballack. Die Unternehmerin dürfte für so manch persönlichen Einblick sorgen.

- w -



Schauspieler*innen und Reality-Veteran*innen

Wie der Sender am Freitagmorgen weiter bekanntgab, stellen sich insgesamt gleich mehrere Schauspieler*innen dem Abenteuer. Stephen Dürr (51), einst ebenfalls bei "GZSZ" zu sehen, und Hardy Krüger (57) sowie Nicole Belstler-Boettcher (62), vielen noch als Sandra Maiwald aus der "Lindenstraße" bekannt, mischt mit. Dass Mirja du Mont (49), bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das TV-Studio gegen die Hängematte unterm Sternenzelt tauscht, war bereits bekannt.



Alle Teilnehmer*innen (v.l.n.r.): Stephen Dürr, Patrick Romer, Gil Ofarim, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Ariel, Hardy Krüger, Samira Yavuz, Simone Ballack, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Tekin und Hubert Fella (Bild: RTL)

Die Reality-Fraktion ist ebenfalls wie gewohnt stark vertreten. Umut Tekin (28), der durch "Temptation Island" bekannt wurde, bringt Drama-Erfahrung mit. Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) kennt das Publikum aus diversen Kuppelformaten  sie verbindet zudem ein handfester Fremdgehskandal. Außerdem ist Ariel (22) dabei  ein weiterer Reality-Star, der sich nun im Dschungel beweisen will. Auch TV-Bauer Patrick Romer (30), der bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe suchte, hofft nun auf die große Krone.

Hubert Fella vertritt die LGBTI-Community

Und Hubert Fella (57)? Der Mann ist eine Legende unter Produkttester*innen und dürfte mit seiner bodenständigen Art für Unterhaltung sorgen. Fella ist bekannt aus mehreren Doku-Soap- und Reality-TV-Formaten sowie als Partner von TV-Tausendsassa Matthias Mangiapane (42). Das schwule Paar hat etwa bereits vor einigen Jahren gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.



Tipps für die Teilnahme könnte sich Fella von Mangiapane holen, der selbst schon bei IBES war. "Enttäuscht bin ich nicht, ganz ehrlich", sagte er damals laut des Senders nach seinem Auszug. "Ich bin mega happy, auf Platz fünf gelandet zu sein. Ich habe ja gedacht, dass ich viel, viel früher gehen muss."



Moderiert wird das Spektakel erneut von Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42). Für medizinische Notfälle steht wie immer Dr. Bob bereit  der heimliche Star jeder Staffel. Ab dem 23. Januar läuft die Show täglich zur Primetime auf RTL. Wer nicht warten kann, findet auf RTL+ bereits vergangene Staffeln zum Streamen. (cw/spot)