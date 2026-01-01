Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56368

Enormer Hype auf Social Media

"Heated Rivalry": Kommt die queere Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?

Die Hype-Serie "Heated Rivalry" um die leidenschaftliche schwule Liebe zweier Eishockeyspieler schafft es womöglich doch schon bald nach Deutschland. Ein Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.


Heimliche schwule Liebe in der Major League Hockey: Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie) in "Heated Rivalry". Mehr Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie
  • Heute, 16:31h 3 Min.

Ende November startete die Eishockey-Serie "Heated Rivalry" auf dem kanadischen Streamingdienst Crave und entwickelte sich schnell zum Überraschungserfolg (Serienkritik von queer.de). Die queere Romanze zwischen zwei NHL-Stars hat offenbar einen Nerv getroffen und Social Media im Sturm erobert. Jetzt soll die Hype-Serie auch in Deutschland starten.

Nun hat Warner Bros. Discovery bestätigt, die Hitserie nach Deutschland zu bringen. Ein Sendetermin ist demnach aber noch nicht bekannt. "Wir werden den Termin verkünden, sobald er fix ist", heißt es in einer Mitteilung. Warner Bros. Discovery gehört der Streamingdienst HBO Max, der am 13. Januar unter anderem auch in Deutschland startet. HBO Max brachte "Heated Rivalry" bereits in den USA und Australien an den Start.

- w -

Darum geht es in "Heated Rivalry"

"Heated Rivalry" basiert auf dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Rachel Reid und erzählt von den beiden Eishockeyspielern Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie). Auf dem Eis sind sie erbitterte Rivalen. Privat verbindet sie aber eine heiße Liebesaffäre, die ihren Karrieren erheblich schaden könnte. Die Buchvorlage gehört zu einer sechsteiligen Reihe, die romantische Geschichten über homosexuelle Eishockeyspieler erzählt. Band sechs "The Long Game" erzählt erneut von Hollander und Rozanov und soll zum Großteil die Vorlage für eine bereits bestätigte zweite Staffel sein (queer.de berichtete).

Direktlink | Englischer Originaltrailer zur Serie
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Auf Begeisterung stößt die queere Sport-Romance nicht nur auf Social Media und in der LGBTI-Community, sondern kann sich auch guter Kritiken erfreuen. So erreicht die erste Staffel bei Rotten Tomatoes 98 Prozent beim Tomatometer und 95 Prozent beim Popcornmeter. Auch auf IMDb kommt die Hype-Serie auf eine Durchschnittsbewertung von 9,2  bei mehr als 50.000 Bewertungen. Die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams (24) und Connor Storrie (25) wurden über Nacht zu Stars. Für Crave sei es die erfolgreichste Original-Produktion. Die Zuschauer*innenschaft sei nach dem Start am 28. November innerhalb von einer Woche um 400 Prozent angestiegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

NHL gibt Statement zum Hype ab

Angesichts des Hypes gab sogar die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL ein Statement ab: "Es gibt viele Möglichkeiten, sich für Eishockey zu begeistern, und in der 108-jährigen Geschichte der NHL ist dies vielleicht der einzigartigste Antrieb, um neue Fans zu begeistern", sagte ein Sprecher dem "Hollywood Reporter".

Während hierzulande die Ausstrahlung sehnlichst erwartet wird, warten Fans in Amerika auf die zweite Staffel, die Medienberichten zufolge nicht vor 2027 erscheinen soll. Die deutsche Version der Romanvorlage erschien im Dezember als Paperback im Second Chances Verlag und ist darüber hinaus auch als E-Book erhältlich (queer.de berichtete). (cw/spot)
Galerie:
Heated Rivalry
10 Bilder
Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (8) Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild22:25h, One:
    Der bewegte Mann
    Doro erwischt ihren Freund Axel in flagranti mit einer anderen und wirft ihn raus, er landet bei dem Pärchen Norbert und Walter, die sich auch prompt ein bisschen in ihn verlieben.
    Spielfilm, D 1994
  • 3 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
-w-


Film & TV
02.01.26 | "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"
The only gay in the camp: Hubert Fella im Dschungel
02.01.26 | Queerfilmnacht
Jedes Sexdate verleiht ihm eine neue Identität
02.01.26 | Serientipp
Eine 5er-WG aus ethnisch und sexuell diversen Gen-Zs
02.01.26 | Interview
Ist das ein schwuler Flirt vor dem Mord, Monsieur Ozon?
01.01.26 | Heidi Klums Model-Casting
GNTM ab Februar im Fernsehen  mit Jean Paul Gaultier
01.01.26 | Interview
"Traumschiff": Lutz van der Horst erfüllt sich "einen Kindheitstraum"
-w-
Neu auf queer.de
Enormer Hype auf Social Media
"Heated Rivalry": Kommt die queere Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?
"Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"
The only gay in the camp: Hubert Fella im Dschungel
Bild des Tages
Ein Standardwerk zur feministischen Kunst
Queerfilmnacht
Jedes Sexdate verleiht ihm eine neue Identität
Video des Tages
Deutscher Trailer zu "Pillion" erschienen
100 Tage Monarchin auf Zeit
Deutsche Weinkönigin: Männliche Bewerber sind "ermutigend"
Gewinnspiel
Das Kanu des Manitu
Serientipp
Eine 5er-WG aus ethnisch und sexuell diversen Gen-Zs