"Heated Rivalry": Kommt die queere Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?

Ende November startete die Eishockey-Serie "Heated Rivalry" auf dem kanadischen Streamingdienst Crave und entwickelte sich schnell zum Überraschungserfolg (Serienkritik von queer.de). Die queere Romanze zwischen zwei NHL-Stars hat offenbar einen Nerv getroffen und Social Media im Sturm erobert. Jetzt soll die Hype-Serie auch in Deutschland starten.



Nun hat Warner Bros. Discovery bestätigt, die Hitserie nach Deutschland zu bringen. Ein Sendetermin ist demnach aber noch nicht bekannt. "Wir werden den Termin verkünden, sobald er fix ist", heißt es in einer Mitteilung. Warner Bros. Discovery gehört der Streamingdienst HBO Max, der am 13. Januar unter anderem auch in Deutschland startet. HBO Max brachte "Heated Rivalry" bereits in den USA und Australien an den Start.

Darum geht es in "Heated Rivalry"

"Heated Rivalry" basiert auf dem gleichnamigen Roman der kanadischen Autorin Rachel Reid und erzählt von den beiden Eishockeyspielern Shane Hollander (Hudson Williams) und Ilya Rozanov (Connor Storrie). Auf dem Eis sind sie erbitterte Rivalen. Privat verbindet sie aber eine heiße Liebesaffäre, die ihren Karrieren erheblich schaden könnte. Die Buchvorlage gehört zu einer sechsteiligen Reihe, die romantische Geschichten über homosexuelle Eishockeyspieler erzählt. Band sechs "The Long Game" erzählt erneut von Hollander und Rozanov und soll zum Großteil die Vorlage für eine bereits bestätigte zweite Staffel sein (queer.de berichtete).



| Direktlink | Englischer Originaltrailer zur Serie

Auf Begeisterung stößt die queere Sport-Romance nicht nur auf Social Media und in der LGBTI-Community, sondern kann sich auch guter Kritiken erfreuen. So erreicht die erste Staffel bei Rotten Tomatoes 98 Prozent beim Tomatometer und 95 Prozent beim Popcornmeter. Auch auf IMDb kommt die Hype-Serie auf eine Durchschnittsbewertung von 9,2  bei mehr als 50.000 Bewertungen. Die beiden Hauptdarsteller Hudson Williams (24) und Connor Storrie (25) wurden über Nacht zu Stars. Für Crave sei es die erfolgreichste Original-Produktion. Die Zuschauer*innenschaft sei nach dem Start am 28. November innerhalb von einer Woche um 400 Prozent angestiegen, wie es in einer Mitteilung heißt.

NHL gibt Statement zum Hype ab

Angesichts des Hypes gab sogar die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL ein Statement ab: "Es gibt viele Möglichkeiten, sich für Eishockey zu begeistern, und in der 108-jährigen Geschichte der NHL ist dies vielleicht der einzigartigste Antrieb, um neue Fans zu begeistern", sagte ein Sprecher dem "Hollywood Reporter".



Während hierzulande die Ausstrahlung sehnlichst erwartet wird, warten Fans in Amerika auf die zweite Staffel, die Medienberichten zufolge nicht vor 2027 erscheinen soll. Die deutsche Version der Romanvorlage erschien im Dezember als Paperback im Second Chances Verlag und ist darüber hinaus auch als E-Book erhältlich (queer.de berichtete). (cw/spot)