Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56369

Mint Hill

USA: Queer­feindlicher Terroranschlag vereitelt

Ein 18-Jähriger soll zu Silvester im US-Bundesstaat North Carolina einen Terroranschlag auf gläubige und queere Menschen geplant haben. Das FBI konnte den Plan nach eigenen Angaben vereiteln.


Mugshot des 18-jährigen Tatverdächtigen Christian Sturdivant (Bild: IMAGO / UPI Photo)

  • Heute, 19:12h 2 Min.

Mint Hill

Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben und Informationen der Staatsanwaltschaft einen für Silvester geplanten Terroranschlag im US-Bundesstaat North Carolina vereitelt. Der 18-jährige Christian Sturdivant habe beabsichtigt, mit Messern und Hämmern Menschen in einem Supermarkt und einem Fastfoodrestaurant in der Stadt Mint Hill anzugreifen, sagte Staatsanwalt Russ Ferguson vom Western District in North Carolina. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe der Mann alleine gehandelt. Der US-Amerikaner sei festgenommen worden.

- Werbung -
Video - Elegance is a journey - Air France

Der Tatverdächtige habe seine Loyalität gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat (IS) bekundet und gestanden, er habe zum Jahreswechsel Amerikaner*innen umbringen wollen, sagte FBI-Special-Agent James Barnacle Jr. Die gefundenen Notizen des Mannes legten nahe, dass er es auf jüdische, christliche und queere Menschen abgesehen habe. Bereits vor einigen Jahren sei der damals noch Jugendliche über soziale Medien radikalisiert worden. Sturdivant sei erst im Dezember volljährig geworden.

/ FBICharlotte
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

- w -

Bereits Mitte Dezember hatte das FBI laut Justizministerin Pam Bondi ab Silvester geplante Terroranschläge mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahegelegenen Bezirk Orange County des US-Bundesstaats geplant gewesen, hieß es damals von Bondi . Eine "linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische" Gruppe habe eine "Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien" vorbereitet. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit

Mint Hill
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Politik
31.12.25 | Aserbaidschan
Baku: Über 100 Festnahmen bei Razzia in queerem Club
30.12.25 | Gesetzentwurf eingebracht
Polens Regierung will eingetragene Partnerschaften ermöglichen
30.12.25 | Netflix-Serie
"Stranger Things": Homophobe Kampagne nach Coming-out
30.12.25 | Regensburg
CSD-Sprecher falsch zitiert: Presserat missbilligt "Mittelbayerische"
27.12.25 | Tübingens Oberbürgermeister
Palmer offen für Rückkehr zu den Grünen
25.12.25 | USA
Auch Trumps Weihnachtsgrüße sind transfeindlich
-w-
Neu auf queer.de
Mint Hill
USA: Queer­feindlicher Terroranschlag vereitelt
Enormer Hype auf Social Media
"Heated Rivalry": Kommt die queere Eishockey-Serie endlich nach Deutschland?
"Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!"
The only gay in the camp: Hubert Fella im Dschungel
Bild des Tages
Ein Standardwerk zur feministischen Kunst
Queerfilmnacht
Jedes Sexdate verleiht ihm eine neue Identität
Video des Tages
Deutscher Trailer zu "Pillion" erschienen
100 Tage Monarchin auf Zeit
Deutsche Weinkönigin: Männliche Bewerber sind "ermutigend"
Gewinnspiel
Das Kanu des Manitu