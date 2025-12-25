

Mugshot des 18-jährigen Tatverdächtigen Christian Sturdivant (Bild: IMAGO / UPI Photo)

Heute, 19:12h 2 Min.

Die US-Bundespolizei FBI hat nach eigenen Angaben und Informationen der Staatsanwaltschaft einen für Silvester geplanten Terroranschlag im US-Bundesstaat North Carolina vereitelt. Der 18-jährige Christian Sturdivant habe beabsichtigt, mit Messern und Hämmern Menschen in einem Supermarkt und einem Fastfoodrestaurant in der Stadt Mint Hill anzugreifen, sagte Staatsanwalt Russ Ferguson vom Western District in North Carolina. Nach vorläufigen Erkenntnissen habe der Mann alleine gehandelt. Der US-Amerikaner sei festgenommen worden.

Der Tatverdächtige habe seine Loyalität gegenüber dem sogenannten Islamischen Staat (IS) bekundet und gestanden, er habe zum Jahreswechsel Amerikaner*innen umbringen wollen, sagte FBI-Special-Agent James Barnacle Jr. Die gefundenen Notizen des Mannes legten nahe, dass er es auf jüdische, christliche und queere Menschen abgesehen habe. Bereits vor einigen Jahren sei der damals noch Jugendliche über soziale Medien radikalisiert worden. Sturdivant sei erst im Dezember volljährig geworden.



#BREAKING The #FBI and our law enforcement partners thwarted a potential terrorist attack on New Year's Eve in North Carolina. The subject was directly inspired to act by ISIS. The @USAO_WDNC and FBI Special Agent in Charge will announce details at an 11:30 am news conference in pic.twitter.com/APsaKTdeuF FBI Charlotte (@FBICharlotte) January 2, 2026 / FBICharlotte

Bereits Mitte Dezember hatte das FBI laut Justizministerin Pam Bondi ab Silvester geplante Terroranschläge mit Zielen in Kalifornien vereitelt. Diese seien in Los Angeles und dem nahegelegenen Bezirk Orange County des US-Bundesstaats geplant gewesen, hieß es damals von Bondi . Eine "linksextreme, propalästinensische, regierungsfeindliche und antikapitalistische" Gruppe habe eine "Reihe von Bombenanschlägen auf verschiedene Ziele in Kalifornien" vorbereitet. (cw/dpa)