Elton John postet seltenes Instagram-Bild mit seinen Söhnen

Elton John (78) hat das neue Jahr im Kreise seiner Liebsten begrüßt. Der "Rocket Man"-Interpret und sein Ehemann David Furnish (63) feierten Silvester auf einer Party von Designerin Donatella Versace (70). Auch ihre Söhne Zachary (15) und Elijah (13) waren mit von der Partie  ein seltener öffentlicher Auftritt der Teenager.



Auf Instagram teilte der schwule Musikstar Fotos von dem glamourösen Abend. John präsentierte sich in einem eleganten schwarzen Blazer, kombiniert mit einem Hemd mit Polka-Dot-Muster. Furnish trug einen cremefarbenen Blazer mit Schalkragen über einem weißen Hemd. Die beiden Söhne erschienen in schwarzen Anzügen mit weißen Hemden.



Dank an die Gastgeberin



Gemeinsam posierte die Familie strahlend neben der italienischen Modeikone Versace. "Danke Donatella Versace und Edward Enninful für die Einladung zu einer fabelhaften Silvesterparty! Ein perfekter Start ins Jahr 2026", schrieb John zu seinem Beitrag.

Dass sich die Johns als komplette Familie in der Öffentlichkeit zeigen, ist mittlerweile eine Seltenheit. Im vergangenen Jahr gab es nur wenige Sichtungen: Im März 2025 besuchte die Familie Johns Oscar-Viewing-Party, im September postete der Sänger ein Bild mit seinen Söhnen bei einem Spiel von Watford FC.



20. Jahrestag für John und Furnish



Die Silvesterfeier fiel in eine Zeit voller Emotionen für das Paar. Erst am 21. Dezember hatten John und Furnish ihren 20. Jahrestag als eingetragene Lebenspartner gefeiert, zugleich jährte sich ihre Hochzeit zum elften Mal. Beide würdigten das Jubiläum mit liebevollen Botschaften auf Instagram (queer.de berichtete). (cw/spot)