Heidi Klum stellt zweites "HeidiFest" in Aussicht

Schlüpft Heidi auch dieses Jahr wieder in München ins Dirndl? (Bild: Joyn / Daniel Graf)

Das "HeidiFest" sorgte im Herbst 2025 für jede Menge Gesprächsstoff. Erstmals lud Heidi Klum (52) Volksmusik- und Schlagergrößen zu einer eigenen Pre-Wiesn-Party ins Münchner Hofbräuhaus, die live auf ProSieben übertragen wurde. Nur leider sorgte das nicht für entsprechende Einschaltquoten: Die Oktoberfest-Show schalteten im Schnitt lediglich 760.000 Zuschauer*­innen ein, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für 5,9 Prozent Marktanteil. Doch das Model denkt gar nicht daran aufzugeben.



Im Neujahrsurlaub auf Saint Barth, wo Klum gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und Schwager Bill (36) die ersten Tage 2026 genießt, stellte sie sich auf Instagram den Fragen ihrer Fans. Als ein Follower wissen wollte, ob es ein weiteres "HeidiFest" geben wird, beantwortete sie das mit einem klaren Ja. Weitere Details hielt sie allerdings noch unter Verschluss.



Die Ankündigung kommt nicht völlig überraschend. Bereits im Oktober 2025 hatte ProSieben-Chef Hannes Hiller trotz der ernüchternden Zahlen eine Neuauflage in Aussicht gestellt. "Wie in allen Familien gilt auch bei uns: In guten wie in schlechten Zeiten", erklärte er damals laut dem Branchenmagazin DWDL. Das habe er Klum am Tag nach der Show persönlich gesagt.



Hiller verteidigte das Format mit dem Argument, man müsse "über die lineare Quote hinausdenken". Der Buzz sei enorm gewesen  und genau das hätten Klum und der Sender gewollt. Klum selbst griff offenbar direkt zum Hörer und reservierte beim Münchner Hofbräuhaus schon mal den Termin für 2026.

Erst kommt GNTM

Bevor Klum allerdings erneut zur Wiesn-Gastgeberin wird, steht ein anderes Großprojekt an: Am 11. Februar startet die 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" auf ProSieben, wie der Sender zum Jahresanfang bekannt gab (queer.de berichtete). Zunächst treten die Männer an, einen Tag später folgen die Frauen. Unterstützung erhält Klum diesmal von Modeikone Jean Paul Gaultier (73), der sie bei der ersten Auswahl begleitet. "Es wird meeeegggaaa", schwärmte die Chefjurorin in ihrer Fragerunde über die kommende Staffel.



Und auch über den Herbst hinaus plant Heidi Klum bereits. Auf die Frage nach ihrem legendären Halloween-Kostüm für 2026 erklärte sie, dass sie bereits diesbezüglich plane und gab sich selbstbewusst: "Ich denke, es wird wahrscheinlich das beste jemals werden." (spot/cw)