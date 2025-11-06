Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Drehbuch-Arbeiten starten bereits jetzt

Nach "Stranger Things"-Ende: Serienmacher deuten Plot des Ablegers an

Nach dem emotionalen Serienfinale von "Stranger Things" haben die Schöpfer Matt und Ross Duffer ein Spin-off bestätigt. Die Überraschung: Komplett neue Charaktere, eine neue Stadt und eine völlig andere Mythologie erwarten die Fans.


Szene aus der letzten Staffel von "Stranger Things" mit Will (Noah Schnapp, li.) und Bösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) (Bild: Netflix)

  Heute, 10:22h

Acht Jahre, fünf Staffeln und unzählige Tränen später ist es vorbei: "Stranger Things" hat seinen Abschluss gefunden. Das große Finale der Netflix-Serie landete pünktlich zum neuen Jahr auf der Streaming-Plattform  und bescherte den Fans einen bittersüßen Abschied.

Eleven, gespielt von Millie Bobby Brown (21), opferte sich mutmaßlich im Kampf gegen Vecna (Jamie Campbell Bower, 37), um das Upside Down endgültig zu zerstören. Die restlichen Teenager aus Hawkins machten Monate nach dem tragischen Showdown ihren Highschool-Abschluss und starteten in neue Lebensabschnitte. Für Kontroversen sorgte insbesondere das Coming out von Will (queer.de berichtete).

Doch wer glaubt, dass damit die Geschichte endet, irrt gewaltig. In einem Interview mit "Variety" haben die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer ein Spin-off bestätigt  allerdings mit einer überraschenden Wendung. Der Ableger soll sich um einen mysteriösen Stein drehen, den der Bösewicht Henry einst als Junge in einer Höhle in einem Koffer eines Wissenschaftlers fand. "Der Ableger wird das vertiefen und erklären, und ihr werdet es verstehen", verriet Matt Duffer dem Magazin. "Aber es ist eine komplett andere Mythologie."

Der Serienschöpfer stellte klar, dass es sich dabei nicht um "eine tiefgreifende Erforschung des Gedankenschinders", also des Hauptmonsters der Originalserie, handeln werde. Stattdessen sei es "sehr frisch und sehr neu, aber ja, es wird einige der offenen Fäden beantworten, die noch übrig sind", fügte er hinzu.

Kompletter Neustart ohne bekannte Gesichter

Was die Fans besonders überraschen dürfte: Im Spin-off wird es keine bekannten Figuren aus "Stranger Things" geben. Matt Duffer freue sich stattdessen, "mit einem unbeschriebenen Blatt zu arbeiten: komplett neue Charaktere, neue Stadt, neue Welt, neue Mythologie".

Die Arbeit am Spin-off läuft schon. Ross Duffer verriet zudem, dass das Autorenteam am heutigen Montag nach dem Serienfinale wieder zusammenkommen werde. Sein Bruder Matt gab dabei einen ehrlichen Einblick in seine Leidenschaft für das Projekt: "Das versteht ihr nicht. Mein Lieblingsteil der Show ist die Arbeit daran. Nicht die Veröffentlichung  das ist einfach nur stressig, egal wie es läuft." Er betonte: "Ich mag den kreativen Teil. Ich mag es, etwas zu erschaffen." (spot/cw)

Schwerpunkt Stranger Things
31.12.25 | Video des Tages
"Stranger Things": Neuer Trailer zum großen Finale
30.12.25 | Netflix-Serie
"Stranger Things": Homophobe Kampagne nach Coming-out
29.12.25 | Netflix-Serie
"Stranger Things": Letzte Staffel mit großem Coming-out
03.12.25 | Traumstart für die Erfolgsserie
"Stranger Things" stellt neuen Netflix-Rekord auf
27.11.25 | Ab sofort im Stream
Finale Staffel "Stranger Things": Die Rückkehr des Netflix-Phänomens
06.11.25 | Kultserie mit Noah Schnapp
"Stranger Things"-Finale: Fans müssen Wecker auf 2 Uhr morgens stellen
-w-
