"Let's Dance": Vanessa Borck tanzt mit



Vanessa Borck im letzten Jahr als "Princess Charming" (Bild: RTL / Fine Lohmann)

Auch in diesem Jahr ist es bald wieder so weit: "Let's Dance" geht bei RTL und RTL+ in eine neue Staffel. 14 Kandidatinnen und Kandidaten sollen dann wieder antreten und um den Titel "Dancing Star" tanzen. Die erste Teilnehmerin wurde am Montag offiziell verkündet.



Die lesbische Influencerin und ehemalige Princess Charming Vanessa Borck (29), alias "nessiontour", wird demnach in der Show ihr Tanzbein schwingen. Das haben sie und der Sender unter anderem auf Instagram mitgeteilt. "Als 'Princess Charming' hat sie Herzen berührt und jetzt versucht sie die Tanzfläche zu erobern. Herzlich willkommen in der 'Let's Dance'-Familie, liebe Nessi", heißt es in dem Beitrag auf dem offiziellen Account der Show.



"Hey, ich bin Nessi und ich mache einfach bei 'Let's Dance' mit und ich bin so aufgeregt und noch voll nervös", erzählt Borck in einem auf der RTL-Homepage veröffentlichten Video. Sie besitzt demnach keine Tanzerfahrung, "also außer im Club, wenn ich versucht habe zu Twerken oder so. Sah nicht so gut aus", scherzt sie.



| Direktlink | Inzwischen hat Nessie auch auf ihrem Youtube-Kanal über die Show-Teilnahme gesprochen

Die 29-Jährige würde das Tanzen "super gerne lernen, weil ich glaube auch, dass Tanzen super viel mit Gefühl und Emotionen zu tun hat [...]". Voraussichtlich könne sie so "mega viel verarbeiten". Sie habe aber Respekt vor den Choreografien und dem damit einhergehenden Druck.

Neue Projekte nach "Princess Charming"

Im Sommer war Borck, die durch den gemeinsamen Instagram-Kanal "coupleontour" mit ihrer ehemaligen Partnerin bekannt wurde, als "Princess Charming" auf Traumfrau-Suche gegangen. Am Ende wartete in der queeren Datingshow eine große Enttäuschung auf sie, weshalb sie die Staffel vorzeitig abbrach (queer.de berichtete). In der zehnten Folge überbrachte Kandidatin Lotti der "Princess" die schlechte Nachricht, dass sie keine romantischen Gefühle für sie habe und die Villa der Kandidatinnen freiwillig verlassen will. Für die fünf verbliebenen Frauen hatte dies anschließend auch Konsequenzen: Nessi eröffnete ihnen bei einem Gespräch, dass sie die Show abbrechen wird.



Vor wenigen Wochen gab Borck dann bekannt, dass sie ein eigenes Videoprojekt starten will, dass sie persönlich bei der Suche nach einer Traumfrau begleiten soll. Bei dem Format in ihrem Youtube-Kanal werde sie von ihrer Schwester begleitet.

Tanz-Shows ab Februar?

Wann die neue Staffel von "Let's Dance" startet, hat RTL bislang noch nicht offiziell mitgeteilt. Vermutlich dürften die neuen Folgen aber bereits in einigen Wochen, ab Ende Februar, zu sehen sein. Wer sich Borck anschließt, wird RTL wohl in den nächsten Tagen nach und nach verraten.



So gab der Sender am Montagabend auch die zweite Kandidatin bekannt: Schauspielerin Esther Schweins blicke mit "aufgeregter Vorfreude" auf die kommende 19. Staffel, sagte sie in einem Video. "Ich habe einfach Lust auf die große Show, auf Unterhaltung und allem voran darauf, mit vollem Fokus etwas Neues zu lernen: Tanzen!", so die 55-Jährige. (cw/spot)