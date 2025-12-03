Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 09:28h 2 Min.

Das Schicksal von Ophelia beschert Taylor Swift einen weiteren Rekord (Bild: Screenshot BBC Radio 2)

Taylor Swift (36) landet mit "The Fate of Ophelia" einen weiteren Rekord: Mit dem Song verzeichnet sie ihre bisher längste Platz-1-Platzierung in den Billboard Hot 100.

"The Fate of Ophelia", das im Dezember angesichts vieler Weihnachtslieder auf Platz 28 abgerutscht war, kehrt zum Jahresbeginn für seine neunte Woche an die Spitze der Singlecharts zurück und übertrifft damit "Anti-Hero" als ihren am längsten dort platzierten Hit (acht Wochen). "Blank Space" belegte sieben Wochen lang die Spitze, gefolgt von "Cruel Summer" (vier Wochen), "Shake It Off" (vier Wochen), "Look What You Made Me Do" (drei Wochen) und "We Are Never Getting Back Together" (drei Wochen).

Vom 26. Dezember bis 1. Januar verzeichnete "The Fate of Ophelia" laut Billboard einen Zuwachs in allen Bereichen: 18,3 Millionen offizielle Streams (ein Plus von neun Prozent gegenüber der Vorwoche), 60,7 Millionen Radiohörer*­innen (ein Plus von zwölf Prozent) und 30.000 Verkäufe in den Vereinigten Staaten (ein Plus von 779 Prozent).

Insgesamt konnte Taylor Swift bisher 13 Nummer-Eins-Hits verzeichnen und belegt damit den vierten Platz in der Geschichte der Hot 100. Die Songs der Sängerin hielten sich 45 Wochen an der Spitze der Charts, was den achtbesten Wert darstellt.

In elf Jahren an der Spitze

Mit der aktuellen Chartauswertung hat die 36-Jährige jetzt in elf verschiedenen Jahren den ersten Platz belegt: 2012, 2014, 2015, 2017, 2020 bis 2024 sowie dank "The Fate of Ophelia" auch 2025 und 2026. Bis zur Spitzenreiterin Mariah Carey (56) trennen sie allerdings noch weitere elf Jahre. Denn die konnte sich hauptsächlich wegen ihres Weihnachtsklassikers "All I Want for Christmas Is You" bereits in 22 Jahren an die Chartspitze setzen.

Neben den beruflichen Erfolgen kann Taylor Swift in diesem Jahr auch einen privaten Höhepunkt feiern: Im Sommer wird sie ihren Verlobten Travis Kelce (36) heiraten. (spot/cw)

