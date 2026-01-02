Sarah Paulson: Tattoo für ihre verstorbene Freundin Diane Keaton

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
  • Heute, 09:48h 2 Min.

Sarah Paulson ehrt ihre Freundin und Schauspielkollegin mit einem Tattoo (Bild: John Bauld / wikipedia)

Die gesamte Filmwelt trauerte im Oktober um die im Alter von 79 Jahren verstorbene Diane Keaton (queer.de berichtete). Auch ihre Schauspielkollegin und gute Freundin Sarah Paulson (51) äußerte sich damals mit bewegenden Worten. Am Montag, an dem Keaton 80 Jahre alt geworden wäre, erinnert sich Paulson mit rührenden Zeilen.

"Du wärst heute 80 geworden", schreibt Paulson auf Instagram zu einem Foto, das offenbar die beiden vor einem Sonnenuntergang am Meer zeigt. Sie habe "zu viele tiefe Gefühle, um sie hier darzustellen". Die Schauspielerin sei "der glücklichste Mensch der Welt" gewesen, weil sie mit ihrer Freundin "reisen, so viel lachen, dass wir geweint haben, eine Million und einen Film schauen, wirklich weinen und mit dir Pommes essen" durfte. "Du. Du. Wundersames, einzigartiges Du. Ich werde dich bis ans Ende der Zeit vermissen."

Zudem zeigt Sarah Paulson, dass sie sich zu Ehren der Verstorbenen ein kleines Tattoo hat stechen lassen. Auf einem zweiten Foto sind Keatons Initialen "DK" auf Paulsons Haut zu sehen  offenbar auf ihrem Handgelenk. Mit einem Dank an den Tätowierer bestätigt die Schauspielerin außerdem, dass es sich um ein permanentes Tattoo handelt.

"Ich stand ihr unglaublich nahe und dies ist eine hochgradig traurige Zeit für mich", erklärte Paulson dem Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" im Rahmen einer Veranstaltung im Oktober. "Ich kann darüber nicht anders als nur so viel sagen, dass sie als Freundin noch viel mehr war als all das, was ihr an ihr als Künstlerin geschätzt und geliebt habt."

Sarah Paulson ist seit 2015 mit der Schauspielerin Holland Taylor liiert. Paulson führt den Erfolg der mehr als zehn Jahre dauernden Beziehung darauf zurück, dass sie getrennt leben. Das erlaube es ihnen, die Zeit, die sie zusammen verbringen, bewusst zu genießen, ohne den anderen ständig in ihrem persönlichen Raum zu haben. (spot/cw)

