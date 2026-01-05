"Scary Movie"-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben

Heute, 10:34h 2 Min.

Bereits vor mehreren Wochen ist die amerikanische Bodybuilderin und Schauspielerin Jayne Trcka gestorben, wie am Montag bekannt wurde. Ihr Sohn habe dem US-Klatsch-Portal TMZ bestätigt, dass seine Mutter am 12. Dezember 2025 im kalifornischen San Diego verstorben ist. Auch ein Gerichtsmediziner in San Diego habe dies auf Anfrage mitgeteilt. Sie wurde 62 Jahre alt.



Trckas Sohn wusste demnach nichts über eine mögliche Krankheit oder Beschwerden, die zum Tode seiner Mutter geführt haben könnten. Auch die Gerichtsmedizin habe erklärt, dass die Todesursache bislang nicht geklärt wurde.



Eine befreundete Person soll Trcka laut Angaben von anonymen Polizeiquellen im Dezember mehrfach angerufen haben, konnte sie aber nicht erreichen. Die Person habe sich daraufhin Sorgen gemacht und sei zum Zuhause der 62-Jährigen gefahren. Dort sei Trcka leblos in der Küche aufgefunden worden. Die Person habe den Notruf verständigt, herbeigeeilte Rettungskräfte hätten aber nur noch den Tod der Bodybuilderin feststellen können.

Rolle als Miss Mann machte Trcka bekannt

Die in Minnesota geborene Trcka war unter anderem bekannt aus dem ersten Teil der Horror-Parodie-Reihe "Scary Movie" (2000). In der Komödie spielte sie die Rolle der Sportlehrerin Miss Mann. Die Rolle wird von Fans und Kommentierenden oft als transphober Gag eingeordnet, weil im Film sichtbare Genitalien der Lehrerin als Witz-Einlage genutzt werden. Die völlig überzeichnete Darstellung, die von manchen als camp gelesen wird, war Teil des derben Stils von "Scary Movie", in dem eine der Hauptfiguren (Ray Wilkins alias Shawn Wayans) auch als schwul gelesen wird  durch Klischees wie sexuelles Unbehagen mit Frauen oder stereotyper Gestik und Mimik. Heutzutage würden solche Szenen mit Sicherheit als problematisch angesehen, vor einem Vierteljahrhundert war in Filmparodien Humor auf Kosten marginalisierter Gruppen jedoch Mainstream.

Marlon Wayans, einer der Macher von "Scary Movie", sagte kürzlich in einem Interview, dass er den queeren Humor inzwischen nicht mehr so machen würde. "Unsere Intention war damals, Menschen zum Lachen zu bringen", verteidigte er aber den Film. Heutzutage gilt Wayans als Ally der queeren Community, der etwa sein nichtbinäres Kind verteidigt. Er sprach dabei von "meiner Transition als Elternteil von Ignoranz und Verweigerung hin zu bedingungsloser Liebe und Akzeptanz" (queer.de berichtete).



Vor der Kamera folgten für Trcka nach "Scary Movie" vor allem kleinere Rollen, darunter im Musikvideo zum Song "Telephone" von Lady Gaga und Beyoncé, in dem auch Tyrese Gibson mitgespielt hat. Zuletzt soll Jayne Trcka in Kalifornien unter anderem als Maklerin gearbeitet haben. (spot/cw)