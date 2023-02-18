"Let's Dance": Auch Nadja Benaissa von den No Angels schwingt das Tanzbein

Heute, 11:02h 2 Min.

RTL hat am Dienstagmorgen zwei weitere Kandidatinnen bekannt gegeben: Moderatorin Sonya Kraus (52) und Sängerin Nadja Benaissa (43) werden in diesem Jahr an der Tanzshow "Let's Dance" teilnehmen. Am Montag hatte der Sender bereits Schauspielerin Esther Schweins (55) und die ehemalige Princess Charming Vanessa Borck (29) angekündigt (queer.de berichtete).



Wie RTL mitteilt, wird Benaissa über das TV-Tanzparkett wirbeln, bevor sie 2026 als Solokünstlerin und mit den No Angels auf Tour geht. Sie wurde im Jahr 2000 durch die Castingshow "Popstars" bekannt, in der die Girlband gebildet wurde. Mit Hits wie "Daylight in Your Eyes" sorgte die Gruppe für Furore. Im September 2010 verabschiedete sich Benaissa von den No Angels, kehrte aber zum Comeback im Jahr 2021 wieder zurück.

Benaissa bringt Fitness mit

Für "Let's Dance" bringt sie jede Menge Fitness mit. Denn neben der Musik ist Sport ihre große Leidenschaft. Sie betreibt auch eine eigene Fitness-Website. Ihre No-Angels-Kollegin Sandy Mölling (44) könnte ihr vielleicht auch noch ein paar Tipps geben: Sie erreichte in der ersten Staffel den dritten Platz.



Benaissa hatte 2009 unfreiwillig für Schlagzeilen gesorgt, weil sie wegen ihrer HIV-Infektion verhaftet wurde. Ihr war vorgeworfen worden, ihren Partner infiziert zu haben (queer.de berichtete). Die Aidshilfe zeigte sich über die Anklage entsetzt und mahnte, die HIV-Prävention nicht einseitig nur den positiven Menschen aufzubürden (queer.de berichtete). Am Ende erhielt die Sängerin zwei Jahre Haft auf Bewährung (queer.de berichtete). Seither gilt sie als vorbestraft.

Sonya Kraus ist aufgeregt

Auch Moderatorin Sonya Kraus wird sich der Bewertung der "Let's Dance"-Jury aus Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) stellen. "Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase", gestand Sonya Kraus im Interview. Sie habe schon lange von einer Teilnahme geträumt. Sie habe damals jedoch keine Zeit gehabt.



Kraus wurde durch ihre eigene Talkshow "talk talk talk" bekannt und hat seitdem viele Formate wie das "TV total Turmspringen" moderiert. 2022 machte Sonya Kraus ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Inzwischen gilt sie als krebsfrei und will nun bei "Let's Dance" zeigen, was in ihr steckt. "Es gibt nichts, was diese Füße lieber tun als tanzen." Sie habe früher Ballett getanzt, jedoch keine Ahnung von Gesellschaftstanz oder Turniertanz."



Insgesamt sollen 14 Stars an der 19. Staffel teilnehmen. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten sowie das Startdatum der Sendung sind noch nicht bekannt. (spot/cw)