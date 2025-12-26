Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?56405

Neues Buch

Ein Glas-Dildo für Nonnen

In seinem neuen Buch "Düstere Geheimnisse" rekonstruiert Guido Kleinhubbert die deutsche Geschichte auf der Grundlage von bisher wenig beachteten archäologischen Entdeckungen und historischen Objekten.


Der Glasphallus von Herford wurde auch schon in einer Ausstellung präsentiert (Bild: Wuselig / wikipedia)

  • Heute, 15:16h 2 Min.

In einer ehemaligen Latrinenanlage eines Herforder Damenstifts machte ein Archäologe einen merkwürdigen Fund. In der zwei Meter tiefen Grube entdeckte er ein phallusförmiges Objekt aus grünlichem Glas. Der "Glasphallus von Herford" ähnelte tatsächlich einem Dildo und warf ein schrilles Licht auf das überraschend unkeusche Leben der westfälischen Nonnen.

Spannende Funde, wissenschaftlich fundiert aufgeschrieben


Das Buch "Düstere Geheimnisse" ist Ende 2025 im Penguin Verlag erschienen

Die Entdeckung des Dildos ist nur eine von vielen mysteriösen Geschichten aus der Welt der Archäologie, die der Journalist Guido Kleinhubbert in seinem Buch "Düstere Geheimnisse" (Amazon-Affiliate-Link ) präsentiert.

Ob der mumifizierte Finger einer Moorleiche, eine 7.000 Jahre alte Schädelkalotte aus einer mutmaßlichen Kannibalensiedlung aus der Pfalz oder das "Blutglas aus Stade", das im 19. Jahrhundert bei einem grausamen Ritual zum Einsatz kam, der Autor nimmt uns mit auf eine ebenso abgründige wie spannende Reise in die deutsche Vergangenheit.

So gruselig auch vieles ist, was Kleinhubbert in seinem Buch zutage fördert, er verirrt sich nicht in Spekulationen, sondern bleibt der Wissenschaft verpflichtet. Manchmal ist auch diese ratlos, so wie bei dem Fund von Zauber- oder Voodoo-Puppen in einem ehemaligen Straubinger Römerlager. Wer hier wen mit einem bösen Fluch belegen wollte, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. (cw/dpa)

Infos zum Buch

Guido Kleinhubbert: Düstere Geheimnisse. Was mysteriöse Fundstücke über die deutsche Vergangenheit verraten. Ein Spiegel-Buch. 272 Seiten. Penguin Verlag. München 2025. Taschenbuch: 20  (ISBN 978-3-328-11343-0). E-Book: 17,99 

Links zum Thema:
» Mehr Infos zum Buch, Leseprobe und Bestellmöglichkeit bei amazon.de 

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (16) Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-


Buch
03.01.26 | Mentale Gesundheit
Ein queerer Aufruf zur Sensibilität
27.12.25 | Buchtipp
Das emanzipatorische Potenzial des Fühlens
27.12.25 | Buchtipp
Cynthia Erivo: Der lange Weg zu "Wicked" und zu sich selbst
26.12.25 | Buchtipp
Wir sind nicht alle gleich, aber gleichwertig
26.12.25 | Jahresrückblick, Teil VI
Die wichtigsten queeren Romane 2025
26.12.25 | Roman
Queere Wahlfamilie auf Vampirjagd
-w-
Neu auf queer.de
Wettbüros
Israel geht als Favorit in den ESC
"Ich habe das Recht, über diese Dinge zu sprechen"
Ricky Gervais verteidigt transfeindliche Witze
Neues Buch
Ein Glas-Dildo für Nonnen
Kritik an Schwarz-Rot
Kampf gegen queer­feindliche Hass­kriminalität: Linke wirft Bundes­regierung "Arbeitsverweigerung" vor
Bild des Tages
Naked Dress: Kristen Stewart zeigt viel Haut in New York
Versteckt schwuler Volksschauspieler
Walter Sedlmayr wäre heute 100 Jahre alt geworden
In der 19. Staffel
"Let's Dance": Auch Nadja Benaissa von den No Angels schwingt das Tanzbein
Schon im Dezember
"Scary Movie"-Schauspielerin Jayne Trcka gestorben