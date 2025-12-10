Israel geht als Favorit in den ESC

Heute, 16:49h 2 Min.

Zwar sind bislang kaum Lieder für den Eurovision Song Contest bekannt  und das Musikfestival ist auch noch fünf Monate entfernt. Dennoch scheint es laut den Wettbüros bereits jetzt mit Israel einen Favoriten zu geben  also genau jenes Land, über dessen Teilnahme letztes Jahr ein Streit entbrannt worden war. Spanien, Irland, Slowenien, die Niederlande und Island boykottieren wegen der Teilnahme des jüdischen Staates dieses Jahr den ESC, als Hauptkritikpunkt nennen sie den Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas (queer.de berichtete).



In Israel läuft seit November ein langer Vorentscheid im Rahmen einer Castingshow unter dem Titel "HaKokhav HaBa" (Der nächster Star). Dabei wird von ESC-Fans das gute Niveau der Acts gelobt. Das große Finale mit den letzten 4 Kandidat*innen ist für den 20. Januar geplant. Jury und Publikum werden dann entscheiden, wer Israel beim ESC 2026 repräsentieren soll. Nach dem Finale entscheidet der austragende israelische Fernsehsender, mit welchem Song der Sieger oder die Siegerin in Wien antreten wird.



Laut mehreren Wettbüros liegt Israel derzeit deutlich an erster Stelle, gefolgt von Schweden und der Ukraine. Vorne sind dabei insbesondere Länder, die traditionell beim ESC gute Ergebnisse liefern. Israel war in den letzten drei Jahren etwa nie schlechter als Platz fünf, in den letzten beiden Jahren gewann das Land sogar den Publikums-Vote. Schweden und die Ukraine waren ebenfalls erfolgreich  in den letzten drei Jahren schnitten beide Nationen nie schlechter als Platz neun ab.

Deutschland ist Außenseiter

Deutschland schaffte es hingegen das letzte Mal vor acht Jahren in die Top Ten. Daher sehen die Wettbüros wenig Hoffnung auf eine neue Nicole oder eine neue Lena: Derzeit muss sich das bevölkerungsreichste Teilnehmerland laut den Wettbüros mit dem 23. Platz unter 35 Teilnehmerländern zufrieden geben. Hierzulande wird der Act in einer einmaligen Show am 28. Februar bestimmt (queer.de berichtete).



(Bild: eurovisionworld.com)

Bislang haben mit Albanien und Montenegro nur zwei Länder den ESC-Song für 2026 bereits ausgewählt. Beide gehören nicht zu den Favoriten, sondern belegen mit Rang 34 und Rang 35 bei den Wettbüros die letzten beiden Plätze.



| Playlist-Direktlink | Das ist Albaniens Eurovision-Hoffnung...



| Playlist-Direktlink | ...und damit hofft Montenegro auf twelve points

Der 70. Eurovision Song Contest (ESC) soll vom 12. bis zum 16. Mai in der Stadthalle in Wien stattfinden. (cw)