Mit Diplo: Heidi Klum veröffentlicht bald neuen Song

  • Heute, 11:42h 1 Min.

Heidi Klum ist mit nur einem Job nicht zufrieden (Bild: Toglenn / wikipedia)

Heidi Klum (52) ist nicht nur Model, Mentorin und Moderatorin  sondern auch Musikerin! Die 52-Jährige veröffentlicht bald ihren vierten Song nach "Wonderland", "Chai Tea with Heidi" und "Sunglasses at Night". Das verkündete Klum auf Instagram.

Für den Song, der den Titel "Red Eye" tragen soll, hat sich Heidi Klum laut "Bild" diesmal mit DJ Diplo (47) zusammengetan. Das Lied soll demnach im Frühjahr veröffentlicht werden. Der Produzent, bürgerlich Thomas Wesley Pentz, steckt hinter erfolgreichen Hits wie "Paper Planes" (2008) von M.I.A., "Look at Me Now" (2011) von Chris Brown, Lil Wayne und Busta Rhymes oder "Elastic Heart" (2013) von Sia und The Weeknd. Zudem arbeitete er bereits mit Artists wie Snoop Dogg, Drake, Robyn, Beyoncé, Madonna oder Justin Bieber zusammen.

Heidi Klums vierter Song

Heidi Klum hat neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model und Jurorin, Moderatorin sowie Produzentin von "Germany's next Topmodel" bisher drei Songs veröffentlicht. 2006 veröffentlichte sie die Weihnachtssingle "Wonderland" die in Deutschland immerhin auf Platz 13 der Charts kletterte.

Nach einer längeren Pause folgte 2022 "Chai Tea with Heidi" gemeinsam mit Snoop Dogg und 2024 das Lied "Sunglasses at Night", abgemischt von DJ-Star Tiësto. Die beiden letzteren Songs fungierten auch als Titelsongs für GNTM. (spot/cw)

-w-

