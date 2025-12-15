Aidshilfe Bielefeld bietet Stelle im Bereich Sozialarbeit

Heute, 11:32h 2 Min.

Die Aidshilfe Bielefeld e.V. bietet zum 15.02.2026 eine



Stelle im Bereich Sozialarbeit in Vollzeit



Aufgabenbereich

● Psychosoziale Beratung und Begleitung von Menschen mit HIV und deren Angehörige

● Förderung von Selbsthilfe und Selbstorganisation von Menschen mit HIV und Aids vor allem für Männer*

● HIV und STI  Prävention (Testberatung) für Männer*, die Sex mit Männern* haben

● Beratung von queeren Männern* und anderen Männern*, die Sex mit Männern* haben mit Migrationsgeschichte zu Fragen rund um Integration, Antidiskriminierung und Asylverfahren

● Vernetzung mit Akteur*innen im Sozial- und Gesundheitswesen

● Beratung, Planung und Durchführung von Präventionsveranstaltungen in der JVA



Wir erwarten

● Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie oder vergleichbare Qulifikationen

● Konzeptionelles Denken und vernetztes Handeln

● Sicherheit im Umgang mit moderner Kommunikationstechnik

● Eine intersektionale, geschlechtersensible und rassismuskritische Haltung

● Die Bereitschaft, sich gestaltend und verantwortungsbewusst ins Team einzubringen

● Zugehörigkeit zu der LSBTIQ*-Community oder sehr gute Kenntnisse über und eine enge Verbundenheit mit der LSBTIQ*-Community



Wir bieten

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit sechsmonatiger Probezeit

● Vergütung TV-L 9

● Jahressonderzahlung

● 30 Tage Urlaub zzgl. Frei am 24.12. und 31.12.

● Regelmäßige Dienstbesprechungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

● Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten Team

● Eigenverantwortliches Arbeiten mit Gestaltungsmöglichkeiten



Wir begrüßen ausdrücklich die Bewerbung von queeren Menschen und Menschen mit HIV. Als Aidshilfe legen wir großen Wert auf Vielfalt. So freuen wir uns auf jede Bewerbung, unabhängig von geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Alter, Behinderung sowie sexueller Orientierung.



Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: