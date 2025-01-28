I Kissed a Guy: Katy Perry teilt Kussfoto mit Justin Trudeau

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Katy Perry mit ihrem Justin (Bild: Instagram / Katy Perry)

Katy Perry (41) hat offenbar einen bewegten Jahreswechsel hinter sich  und teilt die schönsten Momente nun mit ihren Fans. Die Sängerin veröffentlichte auf Instagram eine Fotoreihe unter dem Titel "Holidaze", einem Kofferwort aus den beiden Begriffen Holiday (Urlaub) und Daze (Benommenheit).

Besonders ein Bild sorgte für Aufsehen: Die "I Kissed a Girl"-Sängerin küsst darauf ihren neuen Freund, den ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), zärtlich auf die Wange, während dieser sie lächelnd im Arm hält. Das Paar posierte gemeinsam vor einem malerischen Sonnenuntergang am Strand. Ein weiteres Foto zeigt Trudeau gut gelaunt beim Schwimmen im türkisblauen Meer. Perry trägt auf einem der Bilder zudem eine Halskette mit goldenem Ahornblatt-Anhänger  eine liebevolle Anspielung auf die Heimat ihres neuen Partners.

Bereits im vergangenen Sommer waren erste Spekulationen über eine Romanze zwischen der 41-Jährigen und dem linksliberalen und queer­freundlichen Politiker aufgekommen. Im Juli wurden die beiden bei einem Date in Montreal gesichtet.

Doch Perry zeigte in ihrem Posting auch, dass sie die Feiertage im Kreis ihrer Familie verbrachte  inklusive Ex-Verlobtem Orlando Bloom (48). Ein Foto zeigt das ehemalige Paar gemeinsam mit der fünfjährigen Tochter Daisy Dove auf einer Weihnachtsbaumfarm. Der Schauspieler schultert darauf stolz den ausgewählten Baum. Ein Video dokumentiert zudem, wie Perry und Bloom ihre Tochter beim Schlittschuhlaufen an den Händen halten.

Patchwork-Weihnachten mit allen Kindern

Die harmonische Patchwork-Atmosphäre wird durch ein weiteres Detail unterstrichen: Perry teilte ein Foto der weihnachtlichen Tischkarten, die offenbar von Daisy selbst gebastelt wurden. Darauf stehen die Namen Daisy, Katy, Orlando und Flynn. Letzterer ist Blooms 15-jähriger Sohn aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr (42).

Perry und Bloom bekamen ihre Tochter Daisy im August 2020, nachdem sie sich im Februar 2019 verlobt hatten. Im Juni 2025 gaben sie nach neun gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Die Urlaubsbilder unterstreichen nun, dass die beiden trotz des Liebes-Aus eine freundschaftliche Beziehung pflegen. (spot/cw)

