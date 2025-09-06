Gesundheitsamt warnt: Gefährliche Mpox-Variante verbreitet sich in Berlin



Kolorierte Elektronenmikroskop-Aufnahme von Mpox-Viruspartikeln (rosa), die aus einer Zellkultur gezüchtet und gereinigt wurden (Bild: NIAID / wikipedia

Gestern, 16:48h 2 Min.

Das Mpox-Virus zirkuliert inzwischen in Berlin, so dass auch hier Ansteckungen möglich sind, warnt das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso). Erstmals wurden demnach Mpox-Fälle mit dem Virus der Klade 1b festgestellt, bei denen die Infektion in Berlin erfolgte. Betroffen seien vor allem Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). "Mpox der Klade 1b ist nun in Berlin angekommen. Die wichtigste Präventionsmaßnahme gegen eine Erkrankung und schwere Verläufe ist die Impfung", betonte der Lageso-Präsident Alexander Straßmeir.



Eine Impfempfehlung besteht demnach insbesondere für Männer und trans sowie nichtbinäre Personen, die Sex mit Männern haben und dabei häufig den Partner wechseln sowie für Sexarbeiter. Das Lageso rät, den Impfschutz zu prüfen und fehlende Impfungen nachzuholen. Die Impfung wird vollständig von gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Fieber und Hautläsionen als Symptome

Seit Mitte Dezember 2025 wurden drei Fälle der Klade 1b in Berlin bestätigt, zwei davon vermutlich durch lokale Ansteckung. Alle Betroffenen sind Männer zwischen 30 und 50 Jahren. Zwei waren den Angaben zufolge ungeimpft und erkrankten mit typischen Symptomen wie Fieber, Hautläsionen und Lymphknotenschwellungen. Ein einmal geimpfter Mann zeigte leichtere Beschwerden. Auch international wurden mindestens zwei weitere Klade-1b-Fälle mit möglichem Infektionsort Berlin gemeldet.



Mpox-Viren werden demnach in verschiedene genetische Linien (Kladen) unterteilt. Klade 1b ist eine Untergruppe von Klade 1, die 2024/2025 in verschiedenen afrikanischen Ländern größere Ausbrüche verursacht hat, vor allem der Demokratischen Republik Kongo. Die Mpox-Klade 1 gilt als gefährlicher als die weniger virulente Klade 2, die vor gut drei Jahren eine weltweite Mpox-Welle ausgelöst hatte.



Bereits Ende Oktober schlugen Forschende in den USA Alarm, weil dort erstmals eine Variante der Klade 1 aufgetaucht war, die lokal übertragen worden sei (queer.de berichtete). Auch in Europa gab es bereits vereinzelt Fälle. In Großbritannien wurde letzten Monat zudem auch eine neue Variante von Mpox identifiziert (queer.de berichtete). (dpa/cw)