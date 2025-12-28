Theater-Workshop "Vor dem Rosa Winkel"

Heute, 07:16h 2 Min.



Im Theater-Workshop geht es um queeres Leben in der Weimarer Republik (Bild: Düsseldrama / Lukas Marvin Thum)

Im Januar und Februar findet im Theatermuseum Düsseldorf der Intensiv-Theaterworkshop "Vor dem Rosa Winkel" von Regisseur und queer.de-Autor Marvin Wittiber statt.



Bereits in den vergangenen beiden Jahren setzten sich junge Menschen unter Wittibers Leitung in den Theaterprojekten "Allein im Rosa Winkel" und "Nach dem Rosa Winkel" intensiv mit den Lebensrealitäten queerer Düsseldorfer*­innen während und nach dem Nationalsozialismus auseinander. Nun setzt das Theaterkollektiv Düsseldrama diese Arbeit fort und widmet sich der Zeit der Weimarer Republik, die von Aufbruch und Unsicherheit geprägt war.



"In diesem dritten Teil der Rosa-Winkel-Trilogie blickt ihr gemeinsam mit Regisseur Marvin Wittiber und seinem Team auf diese Zeit zurück. Ihr nähert euch einer Epoche, in der queeres Leben aufblühte  und in der Zärtlichkeit selbst zum Akt des Mutes wurde", heißt es in der Ankündigung. "Wie klang diese Freiheit? Wie roch sie, wie bewegte sie sich, wie fühlte sie sich an? Und was bleibt von ihr in uns  heute?"



Der Intensiv-Theaterworkshop richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 27 Jahren. Er findet am Samstag, den 31. Januar, und Sonntag, den 1. Februar, von jeweils 10 bis 18 Uhr sowie Freitag, den 6. Februar, von 18 bis 22 Uhr und Samstag, den 7. Februar, von 10 Uhr bis 17:30 Uhr im Theatermuseum Düsseldorf statt. Abschließend werden am Samstag, den 7. Februar, um 19:30 Uhr und Sonntag, den 8. Februar, um 18 Uhr öffentliche Abschlusspräsentationen im Theatermuseum Düsseldorf gezeigt.



Die Teilnahme ist kostenlos, Vorkenntnisse sind nicht nötig. Anmeldungen sind bis zum 28. Januar 2026 per E-Mail an möglich.